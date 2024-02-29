Погода в Одесі в четвер, 29 лютого

Якою буде погода в Одесі в останній день зими — прогнози синоптиків
29 лютого 2024 06:30
Одесити гуляють у парку. Фото: Новини.LIVE
В Одесі сьогодні, 29 лютого, погода буде похмурою, місцями очікується туман. Температура повітря становитиме +9 °С вдень і +4 °С вночі. Температура морської води — +5...+6 °С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Температура +2...+4 °С, вдень +6...+8 °С.
- Вітер південно-східний, 3-8 м/с.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер південно-східний, 6-11 м/с.
- Температура вночі +1...+5 °C, вдень +6...+12 °C.
- На автошляхах області димка, видимість 200-500 м.
Погода в Україні 29 лютого
В Україні у четвер, 29 лютого, очікується тепла погода. Температура повітря становитиме +7...+12 °C, а в західних областях +12...+18 °C. Опадів також не передбачається.
На противагу теплій погоді вдень, ніч очікується доволі холодною -5...-2 °C. Антициклон й надалі впливатиме на українську синоптичну ситуацію, тому 29-го лютого опадів загалом не передбачається.
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