Погода в Одесі в четвер, 29 лютого

Одесити гуляють у парку. Фото: Новини.LIVE

В Одесі сьогодні, 29 лютого, погода буде похмурою, місцями очікується туман. Температура повітря становитиме +9 °С вдень і +4 °С вночі. Температура морської води — +5...+6 °С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Температура +2...+4 °С, вдень +6...+8 °С.

Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер південно-східний, 6-11 м/с.

Температура вночі +1...+5 °C, вдень +6...+12 °C.

На автошляхах області димка, видимість 200-500 м.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 29 лютого

В Україні у четвер, 29 лютого, очікується тепла погода. Температура повітря становитиме +7...+12 °C, а в західних областях +12...+18 °C. Опадів також не передбачається.

На противагу теплій погоді вдень, ніч очікується доволі холодною -5...-2 °C. Антициклон й надалі впливатиме на українську синоптичну ситуацію, тому 29-го лютого опадів загалом не передбачається.