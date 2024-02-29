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Якою буде погода в Одесі в останній день зими — прогнози синоптиків

29 лютого 2024 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі в четвер, 29 лютого
Одесити гуляють у парку. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Одесі сьогодні, 29 лютого, погода буде похмурою, місцями очікується туман. Температура повітря становитиме +9 °С вдень і +4 °С вночі. Температура морської води — +5...+6 °С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Температура +2...+4 °С, вдень +6...+8 °С.
  • Вітер південно-східний, 3-8 м/с. 
Якою буде погода в Одесі в останній день зими — прогнози синоптиків - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер південно-східний, 6-11 м/с.
  • Температура вночі +1...+5 °C, вдень +6...+12 °C.
  • На автошляхах області димка, видимість 200-500 м.
Якою буде погода в Одесі в останній день зими — прогнози синоптиків - фото 2
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 29 лютого

В Україні у четвер, 29 лютого, очікується тепла погода. Температура повітря становитиме +7...+12 °C, а в західних областях +12...+18 °C. Опадів також не передбачається.

На противагу теплій погоді вдень, ніч очікується доволі холодною -5...-2 °C. Антициклон й надалі впливатиме на українську синоптичну ситуацію, тому 29-го лютого опадів загалом не передбачається. 

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