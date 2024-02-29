Погода в Одессе в четверг, 29 февраля

Одесситы гуляют в парке. Фото: Новини.LIVE

В Одессе сегодня, 29 февраля, погода будет пасмурной, местами ожидается туман. Температура воздуха будет +9 °С днем и +4 °С ночью. Температура морской воды — +5...+6 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе.

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Температура +2...+4 °С, днем +6...+8 °С.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер юго-восточный, 6-11 м/с.

Температура ночью +1...+5 °C, днем +6...+12 °C.

На автодорогах области дымка, видимость 200-500м.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 29 февраля

В Украине в четверг, 29 февраля, ожидается теплая погода. Температура воздуха будет +7...+12 °C, а в западных областях +12...+18 °C.

В противовес теплой погоде днем ночь ожидается довольно холодной -5...-2 °C. Антициклон и дальше будет влиять на украинскую синоптическую ситуацию, поэтому 29 февраля осадков в целом не предполагается.