Погода в Одессе в четверг, 29 февраля

Какая будет погода в Одессе в последний день зимы — прогнозы синоптиков
29 февраля 2024 06:30
Одесситы гуляют в парке. Фото: Новини.LIVE
В Одессе сегодня, 29 февраля, погода будет пасмурной, местами ожидается туман. Температура воздуха будет +9 °С днем и +4 °С ночью. Температура морской воды — +5...+6 °С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе.
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Температура +2...+4 °С, днем +6...+8 °С.
- Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер юго-восточный, 6-11 м/с.
- Температура ночью +1...+5 °C, днем +6...+12 °C.
- На автодорогах области дымка, видимость 200-500м.
Погода в Украине 29 февраля
В Украине в четверг, 29 февраля, ожидается теплая погода. Температура воздуха будет +7...+12 °C, а в западных областях +12...+18 °C.
В противовес теплой погоде днем ночь ожидается довольно холодной -5...-2 °C. Антициклон и дальше будет влиять на украинскую синоптическую ситуацию, поэтому 29 февраля осадков в целом не предполагается.
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