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Какая будет погода в Одессе в последний день зимы — прогнозы синоптиков

29 февраля 2024 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе в четверг, 29 февраля
Одесситы гуляют в парке. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Одессе сегодня, 29 февраля, погода будет пасмурной, местами ожидается туман. Температура воздуха будет +9 °С днем и +4 °С ночью. Температура морской воды — +5...+6 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе.

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Температура +2...+4 °С, днем +6...+8 °С.
  • Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.
Какая будет погода в Одессе в последний день зимы — прогнозы синоптиков - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер юго-восточный, 6-11 м/с.
  • Температура ночью +1...+5 °C, днем +6...+12 °C.
  • На автодорогах области дымка, видимость 200-500м.
Какая будет погода в Одессе в последний день зимы — прогнозы синоптиков - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 29 февраля

В Украине в четверг, 29 февраля, ожидается теплая погода. Температура воздуха будет +7...+12 °C, а в западных областях +12...+18 °C. 

В противовес теплой погоде днем ночь ожидается довольно холодной -5...-2 °C. Антициклон и дальше будет влиять на украинскую синоптическую ситуацию, поэтому 29 февраля осадков в целом не предполагается.

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