Якою буде погода в Одесі в перший день нового року

Люди сидять на лавочці. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 1 січня, в Одесі очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря подекуди буде підійматися до +11 °C, морська вода +4…+ 5 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ніч: вночі в Одесі буде без опадів. Температура становитиме +3 °C. Вітер південний — 3,0 м/с.

Ранок: зранку очікується похмура погода, можливі опади. Температура становитиме +9 °C. Вітер південний — 5,4 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме +11 °C. Вітер південний — 4,4 м/с.

Вечір: на вечір опадів теж не передбачається. Температура повітря підніметься до +8 °C. Вітер південний — до 4,7 м/с.

Схід сонця: 1 січня сонце зійде о 07:41.

Захід сонця: 1 січня сонце заходитиме о 16:20.

Тривалість світлового дня: 8 годин і 39 хвилин.

Погода в Україні

Завтра по всій Україні температура повітря буде нетипово високою для січня: близько +3…+6 °С — на сході країни, до +5…+8 °С — у центральних і західних областях, близько +2…+5 °С — у північних, до + 8…+11 ° С — у південних. Уночі температура повітря в усіх регіонах становитиме близько 0 °C.