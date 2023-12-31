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Какая будет погода в Одессе в первый день нового года

31 декабря 2023 16:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Какая будет погода в Одессе в первый день нового года
Люди сидят на лавочке. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 1 января, в Одессе ожидается переменная облачность с прояснениями. Температура воздуха будет подниматься до +11 °C, морская вода +4…+ 5 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей .

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Ночь: ночью в Одессе без осадков. Температура будет составлять +3 °C. Ветер южный — 3,0 м/с.

Утро: утром ожидается пасмурная погода, возможны осадки. Температура будет составлять +9 °C. Ветер южный — 5,4 м/с.

День: днем в Одессе переменная облачность. Температура будет составлять +11 °C. Ветер южный — 4,4 м/с.

Вечер: к вечеру осадков тоже не предполагается. Температура воздуха поднимется до +8 °C. Ветер южный — до 4,7 м/с.

Восход: 1 января солнце взойдет в 07:41.
Закат: 1 января солнце будет заходить в 16:20.
Продолжительность светового дня: 8 часов и 39 минут.

Погода в Украине

Завтра по всей Украине температура воздуха будет нетипично высокой для января: около +3…+6 °С — на востоке страны, до +5…+8 °С — в центральных и западных областях, около +2…+5 °С — в северных, до +8…+11°С — у южных. Ночью температура воздуха во всех регионах составит около 0 °C.

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