Якою буде погода в Одесі завтра
Завтра, 22 січня, погода в Одесі буде холодною та хмарною. Температура повітря становитиме +1 °С вдень і -3 °С вночі. Опадів не очікується, але можливий сильний вітер.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
Ніч: вночі в Одесі буде без опадів. Температура становитиме -3 °C. Вітер північний — 3,4 м/с.
Ранок: зранку очікується похмура погода, без опадів. Температура становитиме +1 °C. Вітер південно-західний — 2,9 м/с.
День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме +1 °C. Вітер південно-східний — 3,0 м/с.
Вечір: на вечір опадів теж не передбачається. Температура повітря буде 0 °C. Вітер південний — до 4,3 м/с.
Схід сонця: 22 січня сонце зійде о 07:32.
Захід сонця: 22 січня сонце заходитиме о 16:45.
Тривалість світлового дня: 9 годин і 13 хвилин.
Погода в Україні 22 січня
Синоптики прогнозують, що 22 січня в Україні погода буде мінливою, проте опадів не передбачається. В північно-східній частині країни вночі та вранці місцями можливий туман. На дорогах, за винятком південних областей, очікується ожеледиця.
Вітер у східних та південних областях буде з північно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с. На інших територіях вітер буде південним і сягатиме 7-14 м/с, а в західних та північних областях вдень можливі пориви вітру до 15-18 м/с.
Температура повітря вночі буде коливатися -9...-4 °С, а в північно-східній частині країни очікується пониження до -17..-12 °С. У Криму та на узбережжі морів тепліше, -5...0 °С. Вдень температура -6...-1 °С, а в південних та західних областях 0 °С.
Нагадаємо, посеред наступного тижня, з 24 січня, варто очікувати підвищення температури повітря. Наступне похолодання, за попередніми прогнозами, прийде з 28-го січня.
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