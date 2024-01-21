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Какая будет погода в Одессе завтра

21 января 2024 16:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Какая будет погода в Одессе завтра
Девушка говорит по телефону. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 22 января, погода в Одессе будет холодной и облачной. Температура воздуха будет составлять +1°С днем и -3°С ночью. Осадков не ожидается, но возможен сильный ветер.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Ночь: ночью в Одессе без осадков. Температура будет составлять -3 °C. Ветер северный — 3,4 м/с.

Утром ожидается пасмурная погода, без осадков. Температура будет составлять +1 °C. Ветер юго-западный — 2,9 м/с.

День: днем в Одессе переменная облачность. Температура будет составлять +1 °C. Ветер юго-восточный — 3,0 м/с.

Вечер: к вечеру осадков тоже не предполагается. Температура воздуха будет 0°C. Ветер южный — до 4,3 м/с.

Восход: 22 января солнце взойдет в 07:32.
Заход: 22 января солнце будет заходить в 16:45.
Продолжительность светового дня: 9 часов и 13 минут.

Погода в Украине 22 января

Синоптики прогнозируют, что 22 января в Украине погода будет изменчивой, однако осадков не ожидается. В северо-восточной части страны ночью и утром местами возможен туман. На дорогах, за исключением южных областей, ожидается гололедица.

Ветер в восточных и южных областях будет с северо-восточного направления со скоростью 5 — 10 м/с. На других территориях ветер будет южным и будет достигать 7 — 14 м/с, а в западных и северных областях днем возможны порывы ветра до 15 — 18 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться до -9...-4 °С, а в северо-восточной части страны ожидается понижение до -17...-12 °С. В Крыму и на побережье морей теплее -5...0 °С. Днем температура -6...-1°С, а в южных и западных областях 0°С.

Напомним, посреди следующей недели, с 24 января, следует ожидать повышения температуры воздуха. Следующее похолодание, по предварительным прогнозам, придет с 28 января.

Одесса
Одесская область
Одесская ОГА
синоптик
Новости Одессы
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