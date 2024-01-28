Якою буде погода в Одесі завтра

Люди на узбережжі Чорного моря. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 29 січня, погода в Одесі буде хмарною та холодною. Температура повітря становитиме +2 °С вдень і -3 °С вночі. Опадів не очікується, але можливий сильний північний вітер.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Ніч: вночі в Одесі буде без опадів. Температура становитиме -1 °C. Вітер північний — 6,2 м/с.

Ранок: зранку очікується похмура погода, без опадів. Температура становитиме +1 °C. Вітер північний — 6,2 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме +1 °C. Вітер північний — 5,2 м/с.

Вечір: на вечір опадів теж не передбачається. Температура повітря буде 0 °C. Вітер північний — до 5,9 м/с.

Схід сонця: 29 січня сонце зійде о 07:25.

Захід сонця: 29 січня сонце заходитиме о 16:56.

Тривалість світлового дня: 9 годин і 31 хвилин.

Погода в Одеській області

Хмарно з проясненнями.

Вночі місцями невеликі опади, вдень без істотних опадів.

Вітер північний — 7-12 м/с.

Температура вночі від -4...+1 °C, вдень 0...+5°C.

На автошляхах області видимість добра.

Погода в Україні 29 січня

Завтра, майже по всій території України завтра буде сухо, можливо навіть сонячно та зі спокійним невеликим вітром.

Температура повітря найближчої ночі -2...-7 °C, на півдні близько 0 °C, а вдень очікується -3...+3 °C.

Нагадаємо, за прогнозом народної синоптикині, Наталки Діденко, у кінці січня та на початку лютого в країні різко потеплішає.