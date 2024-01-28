Якою буде погода в Одесі завтра
Завтра, 29 січня, погода в Одесі буде хмарною та холодною. Температура повітря становитиме +2 °С вдень і -3 °С вночі. Опадів не очікується, але можливий сильний північний вітер.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
Ніч: вночі в Одесі буде без опадів. Температура становитиме -1 °C. Вітер північний — 6,2 м/с.
Ранок: зранку очікується похмура погода, без опадів. Температура становитиме +1 °C. Вітер північний — 6,2 м/с.
День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме +1 °C. Вітер північний — 5,2 м/с.
Вечір: на вечір опадів теж не передбачається. Температура повітря буде 0 °C. Вітер північний — до 5,9 м/с.
Схід сонця: 29 січня сонце зійде о 07:25.
Захід сонця: 29 січня сонце заходитиме о 16:56.
Тривалість світлового дня: 9 годин і 31 хвилин.
Погода в Одеській області
- Хмарно з проясненнями.
- Вночі місцями невеликі опади, вдень без істотних опадів.
- Вітер північний — 7-12 м/с.
- Температура вночі від -4...+1 °C, вдень 0...+5°C.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні 29 січня
Завтра, майже по всій території України завтра буде сухо, можливо навіть сонячно та зі спокійним невеликим вітром.
Температура повітря найближчої ночі -2...-7 °C, на півдні близько 0 °C, а вдень очікується -3...+3 °C.
Нагадаємо, за прогнозом народної синоптикині, Наталки Діденко, у кінці січня та на початку лютого в країні різко потеплішає.
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