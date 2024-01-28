Какая будет погода в Одессе завтра

Люди на побережье Черного моря. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 29 января, погода в Одессе будет облачной и холодной. Температура воздуха будет составлять +2 °С днем и -3 °С ночью. Осадков не ожидается, но возможен сильный северный ветер.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Ночь: ночью в Одессе без осадков. Температура будет составлять -1 °C. Ветер северный — 6,2 м/с.

Утро: ожидается пасмурная погода, без осадков. Температура будет составлять +1 °C. Ветер северный — 6,2 м/с.

День: днем в Одессе переменная облачность. Температура будет составлять +1 °C. Ветер северный — 5,2 м/с.

Вечер: к вечеру осадков тоже не предполагается. Температура воздуха будет 0 °C. Ветер северный до 5,9 м/с.

Восход: 29 января солнце взойдет в 07:25.

Заход: 29 января солнце будет заходить в 16:56.

Продолжительность светового дня: 9 часов и 31 минута.

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Ночью местами небольшие осадки, днем без существенных осадков.

Ветер северный — 7-12 м/с.

Температура ночью от -4...+1 °C, днем 0...+5 °C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Украине 29 января

Завтра почти по всей территории Украины завтра будет сухо, возможно даже солнечно и со спокойным небольшим ветром.

Температура воздуха в ближайшую ночь -2...-7 °C, на юге около 0 °C, а днем ожидается -3...+3 °C.

Напомним, по прогнозу народного синоптика Натальи Диденко, в конце января и начале февраля в стране резко потеплеет.