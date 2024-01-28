Какая будет погода в Одессе завтра
Завтра, 29 января, погода в Одессе будет облачной и холодной. Температура воздуха будет составлять +2 °С днем и -3 °С ночью. Осадков не ожидается, но возможен сильный северный ветер.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе.
Ночь: ночью в Одессе без осадков. Температура будет составлять -1 °C. Ветер северный — 6,2 м/с.
Утро: ожидается пасмурная погода, без осадков. Температура будет составлять +1 °C. Ветер северный — 6,2 м/с.
День: днем в Одессе переменная облачность. Температура будет составлять +1 °C. Ветер северный — 5,2 м/с.
Вечер: к вечеру осадков тоже не предполагается. Температура воздуха будет 0 °C. Ветер северный до 5,9 м/с.
Восход: 29 января солнце взойдет в 07:25.
Заход: 29 января солнце будет заходить в 16:56.
Продолжительность светового дня: 9 часов и 31 минута.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Ночью местами небольшие осадки, днем без существенных осадков.
- Ветер северный — 7-12 м/с.
- Температура ночью от -4...+1 °C, днем 0...+5 °C.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Украине 29 января
Завтра почти по всей территории Украины завтра будет сухо, возможно даже солнечно и со спокойным небольшим ветром.
Температура воздуха в ближайшую ночь -2...-7 °C, на юге около 0 °C, а днем ожидается -3...+3 °C.
Напомним, по прогнозу народного синоптика Натальи Диденко, в конце января и начале февраля в стране резко потеплеет.
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