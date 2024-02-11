Якою буде погода в Одесі завтра

Дівчина сидить на лавочці в парку. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 12 лютого, погода в Одесі буде теплою та сухоюТемпература повітря становитиме +12 °С вдень і +6 °С вночі. Опадів не очікується, але можливий сильний північний вітер.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Ніч: вночі в Одесі буде без опадів. Температура становитиме +9 °C. Вітер південний — 8,2 м/с.

Ранок: зранку очікується похмура погода, без опадів. Температура становитиме +11 °C. Вітер південний — 6,2 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме +11 °C. Вітер південний — 5,2 м/с.

Вечір: на вечір опадів теж не передбачається. Температура повітря буде +9 °C. Вітер південний — до 5,9 м/с.

Схід сонця: 12 лютого сонце зійде о 07:06.

Захід сонця: 12 лютого сонце заходитиме о 17:17.

Тривалість світлового дня: 10 годин і 11 хвилин.

Погода в Одеській області

Хмарно з проясненнями.

Вдень місцями невеликий дощ.

Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південний, 9-14 м/с.

Температура вночі +5...+10 °C тепла, вдень +10...+15 °C.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Погода в Україні 12 лютого

Завтра, 12 лютого, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ, в більшості західних, північних, вночі й південних та центральних областей без істотних опадів. Вночі та вранці у північних, східних та більшості центральних областей туман, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура вночі +2...7 °C, на узбережжі морів +6...11°C. Вдень +7...+12°C, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни до +15 °C.