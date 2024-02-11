Какая будет погода в Одессе завтра

Девушка сидит на скамейке в парке. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 12 февраля, погода в Одессе будет теплой и сухой. Температура воздуха будет составлять +12 °С днем и +6 °С ночью. Осадков не ожидается, но возможен сильный северный ветер.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Ночь: ночью в Одессе без осадков. Температура будет составлять +9 °C. Ветер южный — 8,2 м/с.

Утром ожидается пасмурная погода, без осадков. Температура будет составлять +11 °C. Ветер южный — 6,2 м/с.

День: днем в Одессе переменная облачность. Температура будет составлять +11 °C. Ветер южный — 5,2 м/с.

Вечер: к вечеру осадков тоже не предполагается. Температура воздуха будет +9°C. Ветер южный — до 5,9 м/с.

Восход: 12 февраля солнце взойдет в 07:06.

Заход: 12 февраля солнце будет заходить в 17:17.

Продолжительность светового дня: 10 часов и 11 минут.

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь.

Ночью и утром местами туман.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью +5...+10 °C тепла, днем +10...+15 °C.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.

Погода в Украине 12 февраля

Сегодня, 12 февраля, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой дождь, в большинстве западных, северных, ночью и южных и центральных областей без существенных осадков. Ночью и утром в северных, восточных и большинстве центральных областей туман, на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью +2...7°C, на побережье морей +6...11°C. Днем +7...+12°C, в Закарпатье, Прикарпатье и юге страны до +15°C.