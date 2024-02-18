Якою буде погода в Одесі завтра

Люди ідуть вулицею. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 19 лютого, погода в Одесі буде холодною та хмарною. Температура повітря становитиме +4 °С вдень і 0 °С вночі. Опадів не очікується, але можливий сильний вітер.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі

Ніч: вночі в Одесі буде без опадів. Температура становитиме +1 °C. Вітер південний — 6 м/с.

Ранок: зранку очікується похмура погода, без опадів. Температура становитиме +2 °C. Вітер південний — 5 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме +3 °C. Вітер південно-західний — 4 м/с.

Вечір: на вечір опадів теж не передбачається. Температура повітря буде +4 °C. Вітер західний — до 3 м/с.

Схід сонця: 19 лютого сонце зійде о 06:54.

Захід сонця: 19 лютого сонце заходитиме о 17:27.

Тривалість світлового дня: 10 годин і 32 хвилини.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вночі та вранці місцями слабка ожеледь, ожеледиця.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі - 3...+2 °C, вдень +1...+6 °C.

На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км, ожеледиця.

Погода в Україні 19 лютого

Погода в Україні в понеділок, 19 лютого, буде хмарною з проясненнями. На заході країни цього дня йтиме невеликий мокрий сніг та дощ. Також у понеділок в українських містах вночі очікуються сильні морози.

Вночі та вдень 19 лютого на крайньому заході країни буде невеликий мокрий сніг та дощ. На решті території опадів не передбачається.

Вітер — північний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря: