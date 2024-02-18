Якою буде погода в Одесі завтра
Завтра, 19 лютого, погода в Одесі буде холодною та хмарною. Температура повітря становитиме +4 °С вдень і 0 °С вночі. Опадів не очікується, але можливий сильний вітер.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
Ніч: вночі в Одесі буде без опадів. Температура становитиме +1 °C. Вітер південний — 6 м/с.
Ранок: зранку очікується похмура погода, без опадів. Температура становитиме +2 °C. Вітер південний — 5 м/с.
День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме +3 °C. Вітер південно-західний — 4 м/с.
Вечір: на вечір опадів теж не передбачається. Температура повітря буде +4 °C. Вітер західний — до 3 м/с.
Схід сонця: 19 лютого сонце зійде о 06:54.
Захід сонця: 19 лютого сонце заходитиме о 17:27.
Тривалість світлового дня: 10 годин і 32 хвилини.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вночі та вранці місцями слабка ожеледь, ожеледиця.
- Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі - 3...+2 °C, вдень +1...+6 °C.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км, ожеледиця.
Погода в Україні 19 лютого
Погода в Україні в понеділок, 19 лютого, буде хмарною з проясненнями. На заході країни цього дня йтиме невеликий мокрий сніг та дощ. Також у понеділок в українських містах вночі очікуються сильні морози.
Вночі та вдень 19 лютого на крайньому заході країни буде невеликий мокрий сніг та дощ. На решті території опадів не передбачається.
Вітер — північний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі — -6...-1 °С, у північно-східних областях до -9 °С, на півдні — близько 0 °С;
- вдень — -2...+3 °С, на заході — +2...+7 °С.
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