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Якою буде погода в Одесі завтра

18 лютого 2024 16:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Якою буде погода в Одесі завтра
Люди ідуть вулицею. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 19 лютого, погода в Одесі буде холодною та хмарною. Температура повітря становитиме +4 °С вдень і 0 °С вночі. Опадів не очікується, але можливий сильний вітер.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі

Ніч: вночі в Одесі буде без опадів. Температура становитиме +1 °C. Вітер південний — 6 м/с.

Ранок: зранку очікується похмура погода, без опадів. Температура становитиме +2 °C. Вітер південний — 5 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме +3 °C.  Вітер південно-західний — 4 м/с. 

Вечір: на вечір опадів теж не передбачається. Температура повітря буде +4 °C. Вітер західний — до 3 м/с. 

Схід сонця: 19 лютого сонце зійде о 06:54.
Захід сонця: 19 лютого сонце заходитиме о 17:27.
Тривалість світлового дня: 10 годин і 32 хвилини.

Якою буде погода в Одесі завтра - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вночі та вранці місцями слабка ожеледь, ожеледиця.
  • Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі - 3...+2 °C, вдень +1...+6 °C.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км, ожеледиця.

Погода в Україні 19 лютого

Погода в Україні в понеділок, 19 лютого, буде хмарною з проясненнями. На заході країни цього дня йтиме невеликий мокрий сніг та дощ. Також у понеділок в українських містах вночі очікуються сильні морози. 

Вночі та вдень 19 лютого на крайньому заході країни буде невеликий мокрий сніг та дощ. На решті території опадів не передбачається.

Вітер — північний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря: 

  • вночі — -6...-1 °С, у північно-східних областях до -9 °С, на півдні — близько 0 °С;
  • вдень — -2...+3 °С, на заході — +2...+7 °С. 

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