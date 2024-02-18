Какая будет погода в Одессе завтра
Сегодня, 19 февраля, погода в Одессе будет холодной и облачной. Температура воздуха будет составлять +4 °С днем и 0 °С ночью. Осадков не ожидается, но возможен сильный ветер.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
Ночь: ночью в Одессе без осадков. Температура будет +1 °C. Ветер южный — 6 м/с.
Утром ожидается пасмурная погода, без осадков. Температура будет +2 °C. Ветер южный — 5 м/с.
День: днем в Одессе переменная облачность. Температура — +3 °C. Ветер юго-западный — 4 м/с.
Вечер: к вечеру осадков тоже не предполагается. Температура воздуха — +4°C. Ветер западный — до 3 м/с.
Восход: 19 февраля солнце взойдет в 06:54.
Заход: 19 февраля солнце будет заходить в 17:27.
Продолжительность светового дня: 10 часов и 32 минуты.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ночью и утром местами слабый гололед, гололедица.
- Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью - 3...+2°C, днем +1...+6°C.
- На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км, гололедица.
Погода в Украине 19 февраля
Погода в Украине в понедельник, 19 февраля, будет облачной с прояснениями. На западе страны в этот день будет идти небольшой мокрый снег и дождь. Также в этот день в украинских городах ночью ожидаются сильные морозы.
Ночью и днем 19 февраля на крайнем западе страны будет небольшой мокрый снег и дождь. На остальной территории осадков не предполагается.
Ветер северный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью -6...-1°С, в северо-восточных областях до -9°С, на юге — около 0°С;
- днем — -2...+3°С, на западе — +2...+7°С.
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