Какая будет погода в Одессе завтра

Люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 19 февраля, погода в Одессе будет холодной и облачной. Температура воздуха будет составлять +4 °С днем и 0 °С ночью. Осадков не ожидается, но возможен сильный ветер.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе

Ночь: ночью в Одессе без осадков. Температура будет +1 °C. Ветер южный — 6 м/с.

Утром ожидается пасмурная погода, без осадков. Температура будет +2 °C. Ветер южный — 5 м/с.

День: днем в Одессе переменная облачность. Температура — +3 °C. Ветер юго-западный — 4 м/с.

Вечер: к вечеру осадков тоже не предполагается. Температура воздуха — +4°C. Ветер западный — до 3 м/с.

Восход: 19 февраля солнце взойдет в 06:54.

Заход: 19 февраля солнце будет заходить в 17:27.

Продолжительность светового дня: 10 часов и 32 минуты.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ночью и утром местами слабый гололед, гололедица.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью - 3...+2°C, днем +1...+6°C.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км, гололедица.

Погода в Украине 19 февраля

Погода в Украине в понедельник, 19 февраля, будет облачной с прояснениями. На западе страны в этот день будет идти небольшой мокрый снег и дождь. Также в этот день в украинских городах ночью ожидаются сильные морозы.

Ночью и днем 19 февраля на крайнем западе страны будет небольшой мокрый снег и дождь. На остальной территории осадков не предполагается.

Ветер северный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха: