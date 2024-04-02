Міністри опублікували декларації: що про зарплатні думають одесити

Засідання Кабінету Міністрів України. Фото: Пресслужба Кабінету Міністрів України

Українські урядовці опублікували декларації про доходи за 2023 рік, що спричинило значний резонанс у суспільстві. Абсолютним лідером за прибутками серед міністрів став очільник МЗС Дмитро Кулеба, який на своїй посаді заробив понад мільйон гривень, а Рустем Умєров наразі замикає список. Але чи тільки згодні одесити з такими зарплатами міністрів і скільки мають вони отримувати?

Про це дізнавалися журналісти Новини.LIVE.

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Ближче до народу

Опубліковані зарплати міністрів спричинили певний шок в одеситів. Навіть незважаючи на те, що суми названі за рік, а ні за місяць. Однак містяни вважають, що в українських урядовців занадто високі прибутки, особливо під час війни. Ганна каже, що вони мають бути ближчими до народу, але наразі тільки віддаляються.

"Я вважаю, що в них мають бути зарплатні такі, як у вчителів та хірургів. І враховуючи користь, яку вони приносять", — наголошує дівчина.

Ганна вважає, що треба зменшити зарплатні. Фото: Новини.LIVE

Її підтримує також Олег, який не з чуток знає, як зараз живуть люди з особливими потребами в Україні, адже сам є інвалідом дитинства. Чоловік вважає, що міністри мають отримувати менші зарплатні.

"Їм потрібно поставити зарплатню таку, як у пенсіонерів та інвалідів. Тоді буде справедливо. А при сучасних цінах просто неможливо собі дозволити те, що дозволяють вони", — каже Олег.

Олег хоче прирівняти статки до пенсіонерів. Фото: Новини.LIVE

Чи заслужені прибутки?

Але є й містяни, які не впевнені, яким має бути дохід урядовців. Дарʼя впевнена, що вона обовʼязково має відповідати їхній роботи на благо держава.

"Я вважаю, що вона має бути відповідною тому, що вони роблять. Але точно не така, яка зараз", — запевняє дівчина.

Анна не впевнена щодо рівня доходів. Фото: Новини.LIVE

Тетяна такої ж думки, але не вважає, що їм необхідно зменшувати заробітну платню — спочатку треба зробити "тест-драйв" життя на мінімальну пенсію. Після чого вони зможуть ухвалити правильні рішення.

"Вона має бути трошки більшою, ніж у нас. Бо вони мають відчути, як нам важко жити. Вони мають піти до магазину, витратити гроші і побачити, скільки людина витрачає тільки на їжу. Не кажучи вже про інше", — підсумовує Тетяна.

Тетяна хоче влаштувати "тест-драйв" для урядовців. Фото: Новини.LIVE

Одесити кажуть, що річний дохід урядовців сильно контрастує з зарплатнями середньостатистичного українця. Загалом у часи, коли в країні триває кривава війна, більшість премій, додаткових нарахувань та виплат мають йти з державного бюджету на допомогу військовим, а не на зарплатні.