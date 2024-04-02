Министры опубликовали декларации: что о зарплатах думают одесситы

Заседание Кабинета Министров Украины. Фото: Прессслужба Кабинета Министров Украины

Украинские чиновники опубликовали декларации о доходах за 2023 год, получивших значительный резонанс в обществе. Абсолютным лидером по доходам среди министров стал глава МИД Дмитрий Кулеба, который на своей должности заработал более миллиона гривен, а Рустем Умеров замыкает список. Но согласны ли одесситы с такими зарплатами министров и сколько должны они получать?

Об этом узнавали журналисты Новини.LIVE.

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Ближе к народу

Опубликованные зарплаты министров вызвали шок у одесситов. Даже невзирая на то, что суммы названы за год, а не за месяц. Однако горожане считают, что у украинских чиновников слишком высокие доходы, особенно во время войны. Анна говорит, что они должны быть ближе к народу, но сейчас только отдаляются.

"Я считаю, что у них должны быть зарплаты такие, как у учителей и хирургов. И учитывая пользу, которую они приносят", — отмечает девушка.

Анна считает, что нужно уменьшить зарплаты. Фото: Новини.LIVE

Ее поддерживает также Олег, не понаслышке знающий, как сейчас живут люди с особыми потребностями в Украине, ведь сам является инвалидом детства. Мужчина считает, что министры должны получать меньшие зарплаты.

"Им нужно поставить зарплату такую, как у пенсионеров и инвалидов. Тогда будет справедливо. А при современных ценах просто невозможно себе позволить то, что позволяют они", — говорит Олег.

Олег хочет приравнять доходы к пенсионерам. Фото: Новини.LIVE

Заслужены ли доходы?

Но есть и горожане, которые не уверены, каким должен быть доход чиновников. Дарья уверена, что он обязательно должен соответствовать их работе на благо государства.

"Я считаю, что зарплата должна быть соответствующей тому, что они делают. Но точно не такая, какая сейчас", — уверяет девушка.

Анна не уверена в уровне доходов. Фото: Новини.LIVE

Татьяна такого же мнения, но не считает, что им необходимо уменьшать заработную плату — сначала нужно сделать "тест-драйв" жизни на минимальную пенсию. После этого они смогут принять правильные решения.

"Она должна быть немного больше, чем у нас. Потому что они должны почувствовать, как нам тяжело жить. Они должны пойти в магазин, потратить деньги и увидеть, сколько человек тратит только на еду. Не говоря уже о другом", — заключает Татьяна.

Татьяна хочет устроить "тест-драйв" для чиновников. Фото: Новини.LIVE

Одесситы говорят, что годовой доход чиновников сильно контрастирует с зарплатами среднего украинца. Вообще во времена, когда в стране идет кровавая война, большинство премий, дополнительных начислений и выплат должны идти из государственного бюджета на помощь военным, а не на зарплаты.