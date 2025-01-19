Люди гуляють у Міському саду в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Новий робочий тиждень в Одесі почнеться із сонячної та зовсім незимової погоди. На завтра, 20 січня, синоптики обіцяють відсутність опадів та плюсову температуру. Вдень температура повітря в області прогріється до +6…+10°C, а вітер буде помірним.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі на 20 січня

Ніч: вночі без опадів. Температура становитиме +1 °C. Вітер північний, 5 м/с.

Ранок: зранку теж без опадів. Температура становитиме +1 °C. Вітер північний, 4 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме близько +6 °C. Вітер північно-східний, 3 м/с.

Вечір: на вечір небо буде похмурим. Температура повітря теж буде +7°C. Вітер північний, 3 м/с.

Схід сонця: 20 січня сонце зійде о 07:32.

Захід сонця: 20 січня сонце заходитиме о 16:43.

Тривалість світлового дня: 9 годин і 10 хвилин.

Погода в Одесі на неділю. Фото: скриншот

Погода в Одеській області на 20 січня

Хмарно з проясненнями.

Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі місцями пориви 15-17 м/с.

Температура вночі 0...+5 °C, вдень +5...+10 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Погода в Одеській області на понеділок. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Харкові та Харківській області в понеділок, 20 січня, погода буде без опадів, але морозна. Також ми писали, що синоптикиня Наталка Діденко прогнозує наприкінці місяця потепління в Україні до +20 °С.