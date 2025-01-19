Яку погоду обіцяють синоптики в Одесі на завтра
Новий робочий тиждень в Одесі почнеться із сонячної та зовсім незимової погоди. На завтра, 20 січня, синоптики обіцяють відсутність опадів та плюсову температуру. Вдень температура повітря в області прогріється до +6…+10°C, а вітер буде помірним.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 20 січня
Ніч: вночі без опадів. Температура становитиме +1 °C. Вітер північний, 5 м/с.
Ранок: зранку теж без опадів. Температура становитиме +1 °C. Вітер північний, 4 м/с.
День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме близько +6 °C. Вітер північно-східний, 3 м/с.
Вечір: на вечір небо буде похмурим. Температура повітря теж буде +7°C. Вітер північний, 3 м/с.
Схід сонця: 20 січня сонце зійде о 07:32.
Захід сонця: 20 січня сонце заходитиме о 16:43.
Тривалість світлового дня: 9 годин і 10 хвилин.
Погода в Одеській області на 20 січня
- Хмарно з проясненнями.
- Без істотних опадів.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі місцями пориви 15-17 м/с.
- Температура вночі 0...+5 °C, вдень +5...+10 °C.
- На автошляхах області видимість добра.
Нагадаємо, в Харкові та Харківській області в понеділок, 20 січня, погода буде без опадів, але морозна. Також ми писали, що синоптикиня Наталка Діденко прогнозує наприкінці місяця потепління в Україні до +20 °С.
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