Какую погоду обещают синоптики в Одессе на завтра
Новая рабочая неделя в Одессе начнется с солнечной и совсем незимней погоды. На завтра, 20 января, синоптики обещают отсутствие осадков и плюсовую температуру. Днем температура воздуха в области прогреется до +6…+10°C, а ветер будет умеренным.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 20 января
Ночь:ночью без осадков. Температура будет +1 °C. Ветер северный, 5 м/с.
Утро:Утром тоже без осадков. Температура — +1 °C. Ветер северный, 4 м/с.
День: днем в Одессе будет сохраняться переменная облачность. Температура — около +6 °C. Ветер северо-восточный, 3 м/с.
Вечер:На вечер небо будет пасмурным. Температура воздуха тоже будет +7°C. Ветер северный, 3 м/с.
Восход солнца: 20 января солнце взойдет в 07:32.
Заход солнца: 20 января солнце будет заходить в 16:43.
Продолжительность светового дня: 9 часов и 10 минут.
Погода в Одесской области на 20 января
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью местами порывы 15-17 м/с.
- Температура ночью 0...+5 °C, днем +5...+10 °C.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Напомним, в Харькове и Харьковской области в понедельник, 20 января, погода будет без осадков, но морозная. Также мы писали, что синоптик Наталья Диденко прогнозирует в конце месяца потепление в Украине до +20 °С.
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