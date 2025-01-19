Люди гуляют в Городском саду в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Новая рабочая неделя в Одессе начнется с солнечной и совсем незимней погоды. На завтра, 20 января, синоптики обещают отсутствие осадков и плюсовую температуру. Днем температура воздуха в области прогреется до +6…+10°C, а ветер будет умеренным.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе на 20 января

Ночь:ночью без осадков. Температура будет +1 °C. Ветер северный, 5 м/с.

Утро:Утром тоже без осадков. Температура — +1 °C. Ветер северный, 4 м/с.

День: днем в Одессе будет сохраняться переменная облачность. Температура — около +6 °C. Ветер северо-восточный, 3 м/с.

Вечер:На вечер небо будет пасмурным. Температура воздуха тоже будет +7°C. Ветер северный, 3 м/с.

Восход солнца: 20 января солнце взойдет в 07:32.

Заход солнца: 20 января солнце будет заходить в 16:43.

Продолжительность светового дня: 9 часов и 10 минут.

Погода в Одессе на воскресенье. Фото: скриншот

Погода в Одесской области на 20 января

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 0...+5 °C, днем +5...+10 °C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Одесской области на понедельник. Фото: скриншот

Напомним, в Харькове и Харьковской области в понедельник, 20 января, погода будет без осадков, но морозная. Также мы писали, что синоптик Наталья Диденко прогнозирует в конце месяца потепление в Украине до +20 °С.