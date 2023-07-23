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Яку загрозу несуть російські кораблі у Чорному морі сьогодні

23 липня 2023 10:55
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У Чорному морі залишаються ворожі кораблі
Бойові кораблі на чергуванні. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Наразі у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 10 ворожих кораблів, серед яких присутній й ракетоносій. Рівень ракетної загрози наразі дуже високий.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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  • У Чорному морі на бойовому чергуванні 10 ворожих кораблів, серед яких один підводний ракетоносій з 8 "Калібрами"; 
  • в Азовському морі — 1 великий десантний корабель; 
  • у Середземному морі на бойовому чергуванні 8 ворожих кораблів.

"Рівень ракетної небезпеки залишається надзвичайно високим. Нагадуємо, ворог атакує не тільки вночі. Днями він вдався до потужної атаки інфраструктури регіону і серед дня", — зазначають у ВМС ЗС.

Також загроза атаки зі стратегічної авіації та бухт тимчасово окупованого Севастополя є вкрай високою, тому у разі оголошення повітряної тривоги, слід пройти до укриття. 

Нагадаємо, ворог не полишає Одесу і практично щоночі рясно атакує місто ракетами. Ця ніч — не виняток. Внаслідок ворожої атаки на Одесу в місті пошкоджені цивільна інфраструктура, житлові будинки, релігійна установа.

Додамо, попри безглузді удари по тилових містах України, російська армія станом на 23 липня за час повномасштабної війни втратила близько 241 960 своїх солдатів. Окупанти втрачають танки, бронемашини, артилерійські системи та іншу техніку.

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