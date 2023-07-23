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Какую угрозу несут российские корабли в Черном море сегодня

23 июля 2023 10:55
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Черном море остаются вражеские корабли
Боевые корабли на дежурстве. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Черном море на боевом дежурстве находятся 10 вражеских кораблей, среди которых присутствует и ракетоноситель. Уровень ракетной угрозы очень высок.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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  • В Черном море на боевом дежурстве 10 вражеских кораблей, среди которых один подводный ракетоноситель с 8 "Калибрами";
  • в Азовском море — 1 большой десантный корабль;
  • в Средиземном море на боевом дежурстве 8 вражеских кораблей.

"Уровень ракетной опасности остается чрезвычайно высоким. Напоминаем, враг атакует не только ночью. На днях он прибег к мощной атаке инфраструктуры региона и среди дня", — отмечают в ВМС ВС.

Также угроза атаки со стратегической авиации и бухт временно оккупированного Севастополя крайне высока, поэтому в случае объявления воздушной тревоги следует пройти до укрытия.

Напомним, враг не покидает Одессу и практически каждую ночь обильно атакует город ракетами. Эта ночь — не исключение. В результате вражеской атаки на Одессу в городе повреждены гражданская инфраструктура, жилые дома, религиозное учреждение.

Добавим, что несмотря на бессмысленные удары по тыловым городам Украины, российская армия по состоянию на 23 июля за время полномасштабной войны потеряла около 241 960 своих солдат. Оккупанты теряют танки, бронемашины, артиллерийские системы и другую технику.

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