Якою буде погода в Одесі та області у понеділок

Можна сміливо виходити на прогулянку

У перший день тижня в Одесі від самого ранку та до вечора небо буде ясним. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі

В місті сьогодні буде хмарно. Синоптики повідомляють, що протягом усього дня небо буде ясним. Вітер північний, 3-6 м/с. Температура вночі -5...-9°С, вдень від -1 до -4°С. Атмосферний тиск — 759 міліметрів ртутного стовпчика.

Прогноз погоди в Одеській області

В області буде також хмарно. Опади у вигляді сильного снігу триватимуть від ранку й до пізньої ночі. На дорогах можливе налипання мокрого снігу, місцями ожеледь, ожеледиця.

Вітер північно-східний, 4-8 м/с. Температура вночі -6...-8°С, вдень від -2°С до -5°С. Видимість на автошляхах гарна, до 2 кілометрів.

Народний прогноз погоди

Цього дня вшановується пам’ять преподобного Антонія Великого. У минулі часи цей день називали Антон Перезимній — саме 30 січня вважалося серединою зими. Цього дня часто бували відлиги, а потім за ними наступали сильні морози. Звідси і прикмета, що зимовому теплу вірити не можна: "Перезимник дасть надію, тепло, а потім обдурить — все морозом скрутить". Якщо на Антонія небо заволочувалось хмарами, очікували заметіль.

Прогноз погоди в Україні

Укргідрометцентр повідомив, що 30 січня в Україні буде хмарна погода. У південно-східній частині місцями буде невеликий мокрий сніг та дощ, ожеледь. Вдень в західних та більшості північних областей можливий невеликий мокрий сніг. Решта території без істотних опадів. Подекуди на дорогах утвориться ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах від 0°С до...+5°С. Тим часом у північних і центральних областях буде -3...-8°С. Вдень від -2°С до +3°С. В Карпатах впродовж доби утримається температура повітря у межах від -5...-10°С.