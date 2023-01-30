Какая погода в Одессе и области в понедельник

Можно смело выйти на прогулку

В первый день недели в Одессе с самого утра и до вечера небо будет ясным. Осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе

В городе сегодня облачно. Синоптики сообщают, что в течение всего дня небо будет ясным. Ветер северный, 3-6 м/с. Температура ночью -5...-9°С, днем от -1 до -4°С. Атмосферное давление составляет 759 миллиметров ртутного столбика.

Прогноз погоды в Одесской области

В области будет облачно. Осадки в виде сильного снега будут продолжаться с утра и до поздней ночи. На дорогах возможно налипание мокрого снега, местами гололедица, гололедица.

Ветер северо-восточный, 4-8 м/с. Температура ночью -6...-8°С, днем от -2°С до -5°С. Видимость на дорогах хорошая, до 2 километров.

Народный прогноз погоды

В этот день почитается память преподобного Антония Великого. В прежние времена этот день называли Пасмурно. В этот день часто бывали оттепели, а вслед за ними наступали сильные морозы. Отсюда и примета, что зимнему теплу верить нельзя: "Перезимник даст надежду, тепло, а потом обманет — все морозом скрутит". Если на Антония небо захватывалось облаками, ожидали метель.

Прогноз погоды в Украине

Укргидрометцентр сообщил, что 30 января в Украине будет облачная погода. В юго-восточной части местами будет небольшой мокрый снег и дождь, гололедица. Днем в западных и большинстве северных областей возможен небольшой мокрый снег. Остальные территории без существенных осадков. Кое-где на дорогах образуется гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0°С до...+5°С. Между тем в северных и центральных областях будет -3...-8°С. Днем от -2°С до +3°С. В Карпатах в течение суток удержится температура воздуха в пределах -5...-10°С.