Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 17 липня

Містяни фотографуються біля фонтану. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 17 липня, в Одесі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер південно-західний, 3-7 м/с.

Температура вночі 22-24 °С, вдень 26-28 °С.

Температура морської води 22-24 °С.

Атмосферний тиск — 766 мм рт. ст.

Вологість — 57%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Всюди буде ясна погода.

Без опадів.

Вітер північно-західний, 5-12 м/с.

Температура вночі 16-21 °С, вдень 29-32 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Україні

У понеділок, 17 липня, синоптики прогнозують в Україні спеку. Стовпчики термометрів у деяких регіонах піднімуться до 35 градусів тепла.