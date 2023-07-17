Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 17 липня

Ясно та сонячно: якою буде погода сьогодні в Одесі
17 липня 2023 06:30
Містяни фотографуються біля фонтану. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 17 липня, в Одесі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Опадів не передбачається.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер південно-західний, 3-7 м/с.
- Температура вночі 22-24 °С, вдень 26-28 °С.
- Температура морської води 22-24 °С.
- Атмосферний тиск — 766 мм рт. ст.
- Вологість — 57%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Всюди буде ясна погода.
- Без опадів.
- Вітер північно-західний, 5-12 м/с.
- Температура вночі 16-21 °С, вдень 29-32 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
У понеділок, 17 липня, синоптики прогнозують в Україні спеку. Стовпчики термометрів у деяких регіонах піднімуться до 35 градусів тепла.