Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 17 июля.

Горожане фотографируются у фонтана. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 17 июля, в Одессе ясная погода будет наблюдаться весь день. Осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер юго-западный, 3-7 м/с.

Температура ночью 22-24°С, днем ​​26-28°С.

Температура морской воды 22-24 °С.

Атмосферное давление — 766 мм рт. ст.

Влажность — 57%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области.

Всюду будет ясная погода.

Без осадков.

Ветер северо-западный, 5-12 м/с.

Температура ночью 16-21°С, днем ​​29-32°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

В понедельник, 17 июля, синоптики прогнозируют в Украине жару. Столбики термометров в некоторых регионах поднимутся до 35 градусов тепла.