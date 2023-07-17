Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 17 июля.

Ясно и солнечно: какой будет погода сегодня в Одессе
17 июля 2023 06:30
Горожане фотографируются у фонтана. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 17 июля, в Одессе ясная погода будет наблюдаться весь день. Осадков не предполагается.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер юго-западный, 3-7 м/с.
- Температура ночью 22-24°С, днем 26-28°С.
- Температура морской воды 22-24 °С.
- Атмосферное давление — 766 мм рт. ст.
- Влажность — 57%.
Прогноз погоды в Одесской области.
- Всюду будет ясная погода.
- Без осадков.
- Ветер северо-западный, 5-12 м/с.
- Температура ночью 16-21°С, днем 29-32°С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Прогноз погоды в Украине
В понедельник, 17 июля, синоптики прогнозируют в Украине жару. Столбики термометров в некоторых регионах поднимутся до 35 градусов тепла.