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Ясно и солнечно: какой будет погода сегодня в Одессе

17 июля 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 17 июля.
Горожане фотографируются у фонтана. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 17 июля, в Одессе ясная погода будет наблюдаться весь день. Осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер юго-западный, 3-7 м/с.
  • Температура ночью 22-24°С, днем ​​26-28°С.
  • Температура морской воды 22-24 °С.
  • Атмосферное давление — 766 мм рт. ст.
  • Влажность — 57%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области.

  • Всюду будет ясная погода.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-западный, 5-12 м/с.
  • Температура ночью 16-21°С, днем ​​29-32°С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

В понедельник, 17 июля, синоптики прогнозируют в Украине жару. Столбики термометров в некоторых регионах поднимутся до 35 градусов тепла.

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