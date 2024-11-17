Синоптики дали прогноз погоди в Одесі на завтра

Чайка на березі Чорного моря. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 18 листопада, погода в Одесі та області буде теплою та сухою. В місті небо буде ясним весь день і опадів не очікується. Температура повітря вдень підвищиться до комфортних +11 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Ніч: вночі без опадів. Температура становитиме +6 °C. Вітер південно-східний, 6 м/с.

Ранок: зранку очікується ясна погода, місцями можливий туман. Температура становитиме +6 °C. Вітер східний — 2,0 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме близько +11 °C. Вітер східний — 3 м/с.

Вечір: на вечір небо буде ясним. Температура повітря опуститься до +10 °C. Вітер південний до 4 м/с.

Схід сонця: 18 листопада сонце зійде о 07:03.

Захід сонця: 18 листопада сонце заходитиме о 16:21.

Тривалість світлового дня: 9 годин і 17 хвилин.

Погода в Одесі. фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність

Без істотних опадів

Вночі та вранці місцями туман

Вітер південний 5-10 м/с

Температура вночі -2...+3 °C, вдень +8...+13 °C

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м

Погода в Одеській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у понеділок, 18 листопада, на Харківщині максимальна температура вдень буде +9 °C. Також 18 листопада, в Україні очікується суха погода, крім Волині та Рівненщини. Проте з 21 листопада прогнозується значне похолодання, дощі зі снігом та сильний вітер.