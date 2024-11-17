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Идет потепление — погода в Одессе на завтра

17 ноября 2024 17:19
Светлана Силенко - Редактор
Синоптики дали прогноз погоды в Одессе на завтра.
Чайка на берегу Черного моря. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Завтра, 18 ноября, погода в Одессе и области будет теплой и сухой. В городе небо будет ясным весь день и осадков не ожидается. Температура воздуха днем повысится до комфортных +11 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Ночь: ночью без осадков. Температура составит +6 °C. Ветер юго-восточный, 6 м/с.
Утро: утром ожидается ясная погода, местами возможен туман. Температура составит +6 °C. Ветер восточный - 2,0 м/с.
День: днем в Одессе будет сохраняться переменная облачность. Температура будет составлять около +11 °C. Ветер восточный - 3 м/с.
Вечер: на вечер небо будет ясным. Температура воздуха опустится до +10 °C. Ветер южный до 4 м/с.
Восход солнца: 18 ноября солнце взойдет в 07:03.
Заход солнца: 18 ноября солнце будет заходить в 16:21. Продолжительность светового дня: 9 часов и 17 минут.

Идет потепление - погода в Одессе на завтра - фото 1
Погода в Одессе.

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями
  • Без существенных осадков
  • Ночью и утром местами туман
  • Ветер южный 5-10 м/с
  • Температура ночью -2...+3 °C, днем +8...+13 °C
  • На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м
Идет потепление - погода в Одессе на завтра - фото 2
Погода в Одесской области Фото: скриншот

Напомним, в понедельник, 18 ноября, в Харьковской области максимальная температура днем будет +9 °C. Также 18 ноября, в Украине ожидается сухая погода, кроме Волыни и Ровенщины.

Одесса Одесская область Одесская ОГА синоптик Новости Одессы прогноз погоды

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