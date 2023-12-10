Йде потепління — синоптики дали прогноз погоди на завтра в Одесі
У понеділок, 11 грудня, в Одесі зберігатиметься похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів. Температура морської води +5…+ 6 °C.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
Ніч: вночі в Одесі буде без опадів. Температура становитиме 0 °C. Вітер північний — 3,0 м/с.
Ранок: зранку очікується похмура погода та без опадів. Температура становитиме +2 °C. Вітер південний — 2,1 м/с.
День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме +2 °C. Повний штиль.
Вечір: на вечір опадів теж не передбачається. Температура повітря підніметься до +4 °C. Вітер південний — до 4,7 м/с.
Схід сонця: 11 грудня сонце зійде о 07:31.
Захід сонця: 11 грудня сонце заходитиме о 16:10.
Тривалість світлового дня: 8 годин і 39 хвилин.
Погода в Україні на 11 грудня
Завтра, 11 грудня, Україну накриють тумани та опади у вигляді снігу та мокрого снігу. На півдні подекуди з дощем. Вітер південний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...+1 °C, вдень -2...+3 °C; на півдні та у Криму вночі 0…+5 °C, вдень +3…+8 °C. За словами Діденко, у столиці очікується вночі -1 °C, а вдень +1 °C. Вона також додала, що відлига буде впродовж всього тижня.
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