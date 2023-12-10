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Идет потепление — синоптики дали прогноз погоды на завтра в Одессе

10 декабря 2023 16:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Идет потепление — синоптики дали прогноз погоды на завтра в Одессе
Кошки греются в одесском парке Победы. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В понедельник, 11 декабря, в Одессе сохранится пасмурная погода, которая прояснится только вечером. Без осадков. Температура морской воды +5…+6°C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Ночь: ночью в Одессе без осадков. Температура составляет 0 °C. Ветер северный — 3,0 м/с.

Утром ожидается пасмурная погода и без осадков. Температура будет составлять +2 °C. Ветер южный — 2,1 м/с.

День: днем в Одессе переменная облачность. Температура будет составлять +2 °C. Полный штиль.

Вечер: к вечеру осадков тоже не предполагается. Температура воздуха поднимется до +6 °C. Ветер южный — до 4,7 м/с.

Восход: 11 декабря солнце взойдет в 07:31.
Закат: 11 декабря солнце будет заходить в 16:10.
Продолжительность светового дня: 8 часов и 39 минут.

Погода в Украине на 11 декабря

Завтра, 11 декабря, Украину накроют туманы и осадки в виде снега и мокрого снега. На юге местами с дождем. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...+1 °C, днем -2...+3 °C; на юге и в Крыму ночью 0…+5 °C, днем +3…+8 °C. По словам Диденко, в столице ожидается ночью -1 °C, а днем +1 °C. Она также добавила, что оттепель будет на протяжении всей недели.

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