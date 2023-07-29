Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 29 липня

Жінки гуляють Дерибасівською. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

Вихідні одеситів потішать покращенням погодних умов. Вітер має вщухнути, крім того, синоптики прогнозують день, 29 липня, без суттєвих опадів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 18-20°С, вдень 26-28°С.

Температура морської води 20-21°С.

Атмосферний тиск — 752 мм рт. ст.

Вологість — 82%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20°С, вдень 25-30°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Зазначимо, липень 2023 року, ймовірно, стане найспекотнішим місяцем за всю історію метеорологічних спостережень. Деякі експерти навіть стверджують, що це могло бути найтеплішим місяцем за останні 120 тис. років. Деталі читайте в матеріалі.