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Ідеальний день для прогулянок: якою буде погода в Одесі сьогодні

29 липня 2023 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 29 липня
Жінки гуляють Дерибасівською. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Вихідні одеситів потішать покращенням погодних умов. Вітер має вщухнути, крім того, синоптики прогнозують день, 29 липня, без суттєвих опадів.  

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер західний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі 18-20°С, вдень 26-28°С.
  • Температура морської води 20-21°С.
  • Атмосферний тиск — 752 мм рт. ст.
  • Вологість — 82%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер західний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі 15-20°С, вдень 25-30°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Зазначимо, липень 2023 року, ймовірно, стане найспекотнішим місяцем за всю історію метеорологічних спостережень. Деякі експерти навіть стверджують, що це могло бути найтеплішим місяцем за останні 120 тис. років. Деталі читайте в матеріалі.

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