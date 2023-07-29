Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 29 липня

Ідеальний день для прогулянок: якою буде погода в Одесі сьогодні
29 липня 2023 06:45
Жінки гуляють Дерибасівською. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
Вихідні одеситів потішать покращенням погодних умов. Вітер має вщухнути, крім того, синоптики прогнозують день, 29 липня, без суттєвих опадів.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер західний, 5-10 м/с.
- Температура вночі 18-20°С, вдень 26-28°С.
- Температура морської води 20-21°С.
- Атмосферний тиск — 752 мм рт. ст.
- Вологість — 82%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер західний, 5-10 м/с.
- Температура вночі 15-20°С, вдень 25-30°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Зазначимо, липень 2023 року, ймовірно, стане найспекотнішим місяцем за всю історію метеорологічних спостережень. Деякі експерти навіть стверджують, що це могло бути найтеплішим місяцем за останні 120 тис. років. Деталі читайте в матеріалі.