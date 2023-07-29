Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 29 июля.

Женщины гуляют по Дерибасовской. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

Выходные одесситов порадуют улучшением погодных условий. Ветер должен утихнуть, кроме того, синоптики прогнозируют день, 29 июля, без существенных осадков.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 18-20°С, днем ​​26-28°С.

Температура морской воды 20-21°С.

Атмосферное давление — 752 мм рт. ст.

Влажность — 82%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°С, днем ​​25-30°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Отметим, июль 2023 года, вероятно, станет самым жарким месяцем за всю историю метеорологических наблюдений. Некоторые эксперты даже утверждают, что это могло быть самым теплым месяцем за последние 120 тыс. лет. Детали читайте в материале.