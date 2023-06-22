Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Є приліт: Гуменюк про нічний обстріл Одеси arrow

Є приліт: Гуменюк про нічний обстріл Одеси

22 червня 2023 07:47
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Є приліт: Гуменюк про нічний обстріл Одеси
Керівник об’єднаного прес-центру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. Фото: Наталія Гуменюк
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У ніч проти 22 червня російські окупаційні війська обстріляли Одесу. Внаслідок обстрілу є приліт.

Про це повідомила керівник об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Читайте також:

Обстріл Одеси

За словами Гуменюк, внаслідок атаки на Одесу жертв немає. Також вона уточнила, що приліт не завдав серйозних руйнувань.

Крім того, Гуменюк вказала на те, що Збройні сили України збили три БПЛА Shahed у регіоні.

Нагадаємо, минулої ночі, 21 червня, у деяких областях України звучала сирена повітряної тривоги. Були чути звуки вибухів у Житомирській, Черкаській, Хмельницькій та Київській областях. У Хмельницькій області зафіксовано попадання до будівлі в одній із громад області.

Також ми писали, що Голосіївський суд Києва обрав директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА запобіжний захід. Чиновник, який проходить у справі про загибель людей біля закритого укриття, вирушив під цілодобовий домашній арешт.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

09:10 Довбик замінить відомого форварда у топклубі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB