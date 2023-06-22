Є приліт: Гуменюк про нічний обстріл Одеси

Керівник об’єднаного прес-центру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. Фото: Наталія Гуменюк

У ніч проти 22 червня російські окупаційні війська обстріляли Одесу. Внаслідок обстрілу є приліт.

Про це повідомила керівник об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

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За словами Гуменюк, внаслідок атаки на Одесу жертв немає. Також вона уточнила, що приліт не завдав серйозних руйнувань.

Крім того, Гуменюк вказала на те, що Збройні сили України збили три БПЛА Shahed у регіоні.

Нагадаємо, минулої ночі, 21 червня, у деяких областях України звучала сирена повітряної тривоги. Були чути звуки вибухів у Житомирській, Черкаській, Хмельницькій та Київській областях. У Хмельницькій області зафіксовано попадання до будівлі в одній із громад області.

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