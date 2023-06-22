Есть прилет: Гуменюк про ночной обстрел Одессы

Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Наталья Гуменюк

В ночь на 22 июня российские оккупационные войска обстреляли Одессу. В результате обстрела есть прилет.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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По словам Гуменюк, в результате атаки на Одесу жертв нет. Также она уточнила, что прилет не нанес серьезных разрушений.

Кроме того, Гуменюк указала на то, что Вооруженные силы Украины сбили три БпЛА Shahed в регионе.

Напомним, минувшей ночью, 21 июня, в некоторых областях Украины звучала сирена воздушной тревоги. Были слышны звуки взрывов в Житомирской, Черкасской, Хмельницкой и Киевской областях. В Хмельницкой области зафиксировано попадание в здание в одной из общин области.

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