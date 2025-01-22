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Єдині від Донбасу до Карпат — в Одесі відзначили День Соборності

22 січня 2025 13:42
Рвачова Анастасія - редактор
В Одесі відзначили День Соборності: як саме
Церемонія покладання квітів. Фото: Олег Кіпер
Рвачова Анастасія - редактор

У День Соборності України в Одесі відбулася урочиста церемонія покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку. У цей день вшановується пам’ять всіх, хто боровся за нашу свободу та незалежність.

Про це у своєму Telegram-каналі написав голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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"Під час такої страшної кровопролитної війни нам важливо бути єдиними: від Донбасу до Закарпаття, від Криму, Одещини до Чернігівщини. Любити одне одного, дбати та боротися пліч-о-пліч проти ворога", — зазначив він. 

Вшанування військових

Після покладання квітів в будівлі ОВА відзначили почесними грамотами та подяками українців, які роблять значний внесок у розвиток держави. Серед нагороджених — військові, лікарі, рятувальники, науковці, діячі культури та співробітники підприємств, що допомагають наближати перемогу.

Церемонія нагородження одеситів. Фото: Олег Кіпер
Церемонія нагородження одеситів. Фото: Олег Кіпер
Церемонія нагородження одеситів. Фото: Олег Кіпер
Церемонія нагородження одеситів. Фото: Олег Кіпер

Привітання від мерії

На церемонії були також присутні представники Одеської міської ради. Вони зазначили, що саме в єдності полягає сьогодні наша сила. 

"Сьогодні, більше ніж коли-небудь, ми повинні бути солідарними, підтримувати один одного і працювати разом задля нашої країни. Нехай цей день надихає на нові звершення, зміцнює нашу віру в спільні цінності та прагнення до кращого майбутнього", — додали у міськраді. 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у День Соборності звернувся до українців.  

Також ми нагадували про святкування Дня Соборності. Саме цього дня у 1919 році на Соборній площі в Києві відбулося проголошення Акту злуки Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки в єдину незалежну державу.

Одеса свята Одеська область День Соборності України Новини Одеси Олег Кіпер

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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