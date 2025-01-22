В Одессе отметили День Соборности: как именно

Церемония возложения цветов. Фото: Олег Кипер

В День Соборности Украины в Одессе состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко. В этот день чтится память всех, кто боролся за нашу свободу и независимость.

Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Одесской ОВА Олег Кипер.

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"Во время такой страшной кровопролитной войны нам важно быть едиными: от Донбасса до Закарпатья, от Крыма, Одесской области до Черниговщины. Любить друг друга, заботиться и бороться бок о бок против врага", — отметил он.

Чествование военных

После возложения цветов в здании ОВА отметили почетными грамотами и благодарностями украинцев, которые делают значительный вклад в развитие государства. Среди награжденных — военные, врачи, спасатели, ученые, деятели культуры и сотрудники предприятий, помогающие приближать победу.

Церемония награждения одесситов. Фото: Олег Кипер

Церемония награждения одесситов. Фото: Олег Кипер

Поздравление от мэрии

На церемонии также присутствовали представители Одесского городского совета. Они отметили, что именно в единстве заключается сегодня наша сила.

"Сегодня, больше чем когда-либо, мы должны быть солидарными, поддерживать друг друга и работать вместе ради нашей страны. Пусть этот день вдохновляет на новые свершения, укрепляет нашу веру в общие ценности и стремление к лучшему будущему", — добавили в горсовете.

Напомним, президент Владимир Зеленский в День Соборности обратился к украинцам.

Также мы напоминали о праздновании Дня Соборности. Именно в этот день в 1919 году на Соборной площади в Киеве и состоялось провозглашение Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в единое независимое государство.