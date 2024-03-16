ЄС передав Україні потужну систему розмінування — техніка уже працює на Миколаївщині

Військові спостерігають за роботою системи DOK-ING MV-10. Фото: Сили оборони півдня України

Нещодавно Європейський Союз передав Державній службі спеціального транспорту України систему розмінування DOK-ING MV-10. Зараз вона вже працює дистанційно та знешкоджує протипіхотні та протитанкові міни, а також інші боєприпаси на Миколаївщині.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

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Система "Надія"

Зазначається, що сучасне технічне обладнання для розмінування допомагає саперам безпечніше та ефективніше працювати та очищати деокуповані території. Відомо, що військові Держспецтрансслужби з любов’ю назвали її "Надія".

"Це — найпотужніша система у світі у своїй категорії. Розрахована для роботи на великих територіях. Завдяки дистанційному керуванню вона особливо безпечна в експлуатації", — зазначили у силах оборони.

Система DOK-ING MV-10. Фото: Сили оборони півдня України

Що відомо про систему

Ця роботизована система має подвійний робочий орган і встановлений ланцюговий інструмент спереду, який здатний знешкоджувати протипіхотні та протитанкові міни. Крім того, на комплексі є культиватор, який виконує вторинну обробку та підтримує постійну глибину рихлення. Максимальна глибина очищення ґрунту становить 60 сантиметрів.

Розмінування за допомогою DOK-ING MV-10. Фото: Сили оборони півдня України

Нагадаємо, представники Канади та Організації Об'єднаних Націй оголосили про передачу Україні важливого обладнання для розмінування територій.