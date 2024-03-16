ЄС передав Україні потужну систему розмінування — техніка уже працює на Миколаївщині
Нещодавно Європейський Союз передав Державній службі спеціального транспорту України систему розмінування DOK-ING MV-10. Зараз вона вже працює дистанційно та знешкоджує протипіхотні та протитанкові міни, а також інші боєприпаси на Миколаївщині.
Про це повідомляють Сили оборони півдня України.
Система "Надія"
Зазначається, що сучасне технічне обладнання для розмінування допомагає саперам безпечніше та ефективніше працювати та очищати деокуповані території. Відомо, що військові Держспецтрансслужби з любов’ю назвали її "Надія".
"Це — найпотужніша система у світі у своїй категорії. Розрахована для роботи на великих територіях. Завдяки дистанційному керуванню вона особливо безпечна в експлуатації", — зазначили у силах оборони.
Що відомо про систему
Ця роботизована система має подвійний робочий орган і встановлений ланцюговий інструмент спереду, який здатний знешкоджувати протипіхотні та протитанкові міни. Крім того, на комплексі є культиватор, який виконує вторинну обробку та підтримує постійну глибину рихлення. Максимальна глибина очищення ґрунту становить 60 сантиметрів.
Нагадаємо, представники Канади та Організації Об'єднаних Націй оголосили про передачу Україні важливого обладнання для розмінування територій.
Читайте Новини.LIVE!