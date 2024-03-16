ЕС передал Украине мощную систему разминирования — техника уже работает на Николаевщине
Недавно Европейский Союз передал Государственной службе специального транспорта Украины систему разминирования DOK-ING MV-10. Сейчас она работает дистанционно и обезвреживает противопехотные и противотанковые мины, а также другие боеприпасы на Николаевщине.
Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.
Система "Надежда"
Современное техническое оборудование для разминирования помогает саперам безопаснее и эффективнее работать и очищать деоккупированные территории. Известно, что военные Госспецтрансслужбы с любовью назвали ее "Надежда".
"Это самая мощная система в мире в своей категории. Рассчитана для работы на больших территориях. Благодаря дистанционному управлению она особенно безопасна в эксплуатации", — отметили в силах обороны.
Что известно о системе
Эта роботизированная система имеет двойной рабочий орган и установленный цепной инструмент спереди, способный обезвреживать противопехотные и противотанковые мины. Кроме того, на комплексе есть культиватор, выполняющий вторичную обработку и поддерживающий постоянную глубину рыхления. Максимальная глубина очистки почвы составляет 60 сантиметров.
Напомним, представители Канады и Организации Объединенных Наций объявили о передаче Украине важного оборудования для разминирования территорий.
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