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ЕС передал Украине мощную систему разминирования — техника уже работает на Николаевщине

16 марта 2024 19:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
ЕС передал Украине мощную систему разминирования — техника уже работает на Николаевщине
Военные наблюдают за работой системы DOK-ING MV-10. Фото: Силы обороны юга Украины
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Недавно Европейский Союз передал Государственной службе специального транспорта Украины систему разминирования DOK-ING MV-10. Сейчас она работает дистанционно и обезвреживает противопехотные и противотанковые мины, а также другие боеприпасы на Николаевщине.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

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Система "Надежда"

Современное техническое оборудование для разминирования помогает саперам безопаснее и эффективнее работать и очищать деоккупированные территории. Известно, что военные Госспецтрансслужбы с любовью назвали ее "Надежда".

"Это самая мощная система в мире в своей категории. Рассчитана для работы на больших территориях. Благодаря дистанционному управлению она особенно безопасна в эксплуатации", — отметили в силах обороны.

ЕС передал Украине мощную систему разминирования - техника уже работает в Николаевской области - фото 1
Система DOK-ING MV-10 Фото: Силы обороны юга Украины

Что известно о системе

Эта роботизированная система имеет двойной рабочий орган и установленный цепной инструмент спереди, способный обезвреживать противопехотные и противотанковые мины. Кроме того, на комплексе есть культиватор, выполняющий вторичную обработку и поддерживающий постоянную глубину рыхления. Максимальная глубина очистки почвы составляет 60 сантиметров.

ЕС передал Украине мощную систему разминирования - техника уже работает в Николаевской области - фото 2
Разминирование с помощью DOK-ING MV-10. Фото: Силы обороны юга Украины

Напомним, представители Канады и Организации Объединенных Наций объявили о передаче Украине важного оборудования для разминирования территорий.

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