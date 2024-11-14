Залізничний коридор між Молдовою та Одещиною відремонтують на гроші ЄС

Залізничні колії. Фото: ілюстративне/Новини.LIVE

Європейський Союз профінансує відновлення залізничного коридору Північ-Південь у Молдові. Його використовують для експорту, імпорту й транзиту товарів до портів Одещини.

Про це повідомили у представництві Європейського Союзу у Кишиневі.

Читайте також:

Що ремонтуватимуть

Йдеться про ділянку залізниці довжиною у 375 км. На виконання робіт ЄС виділяє грант у розмірі 32 млн євро. Для реалізації проєкту Залізниця Молдови уклала контакт з грецькою фірмою Obermeyer Hellas та німецькою компанією DB Engineering & Consulting. Ці підприємства здійснюватимуть нагляд за відновлювальними роботами.

Зазначається, що залізничний коридор поєднується з ділянкою Каїнари-Джурджулешть, яка використовується для логістики вантажів у портах Великої Одеси та Дунаю.

Підтримка України

Проєкт є частиною ініціативи "Шляхи солідарності", яка спрямована на збільшення руху товарів між Румунією, Молдовою та Україною. Зазначимо, що у відновленні залізничного коридору братиме участь й "Укрзалізниця". Відповідний меморандум підприємство уклало з молдовськими колегами ще минулого року.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" збільшить обсяги перевезень до країн Європейського Союзу. Також ми повідомляли про те, як планують реформувати українську залізницю у зв'язку з інтеграцією до ЄС.