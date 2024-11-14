Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow ЄС вкладе 32 млн євро у ремонт залізниці до Одещини arrow

ЄС вкладе 32 млн євро у ремонт залізниці до Одещини

14 листопада 2024 11:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Залізничний коридор між Молдовою та Одещиною відремонтують на гроші ЄС
Залізничні колії. Фото: ілюстративне/Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Європейський Союз профінансує відновлення залізничного коридору Північ-Південь у Молдові. Його використовують для експорту, імпорту й транзиту товарів до портів Одещини. 

Про це повідомили у представництві Європейського Союзу у Кишиневі.  

Читайте також:

Що ремонтуватимуть

Йдеться про ділянку залізниці довжиною у 375 км. На виконання робіт ЄС виділяє грант у розмірі 32 млн євро. Для реалізації проєкту Залізниця Молдови уклала контакт з грецькою фірмою Obermeyer Hellas та німецькою компанією DB Engineering & Consulting. Ці підприємства здійснюватимуть нагляд за відновлювальними роботами.

Зазначається, що залізничний коридор поєднується з ділянкою Каїнари-Джурджулешть, яка використовується для логістики вантажів у портах Великої Одеси та Дунаю. 

Підтримка України

Проєкт є частиною ініціативи "Шляхи солідарності", яка спрямована на збільшення руху товарів між Румунією, Молдовою та Україною. Зазначимо, що у відновленні залізничного коридору братиме участь й "Укрзалізниця". Відповідний меморандум підприємство уклало з молдовськими колегами ще минулого року. 

Нагадаємо, "Укрзалізниця" збільшить обсяги перевезень до країн Європейського Союзу. Також ми повідомляли про те, як планують реформувати українську залізницю у зв'язку з інтеграцією до ЄС. 

Європейський союз Молдова ремонт Одеська область залізниця

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

12:15 Історії мужності — у Львові відкрили виставку про бійців "Азову"

12:04 Республіканці отримали більшість у Палаті представників США

12:01 Грузія — Україна — де та коли дивитись матч Ліги Націй

11:59 ЄС вкладе 32 млн євро у ремонт залізниці до Одещини

11:57 У Міноборони відреагували на ініціативу розпустити ТЦК

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

11:45 Кількість порушників кордону зменшується, — Демченко

11:29 Розчленував і викинув на смітник — в Одесі винесли вирок вбивці

Text

11:25 Мазурашу заявив, що не бачить ознак підготовки до виборів

11:16 Прикордонники спопелили російську БМП на Харківщині — відео

Text

11:08 Захарова спростувала інформацію про заборону на виїзд спортсменам

Ексклюзив

12:15 Історії мужності — у Львові відкрили виставку про бійців "Азову"

12:04 Республіканці отримали більшість у Палаті представників США

12:01 Грузія — Україна — де та коли дивитись матч Ліги Націй

11:59 ЄС вкладе 32 млн євро у ремонт залізниці до Одещини

11:57 У Міноборони відреагували на ініціативу розпустити ТЦК

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

11:45 Кількість порушників кордону зменшується, — Демченко

11:29 Розчленував і викинув на смітник — в Одесі винесли вирок вбивці

11:16 Прикордонники спопелили російську БМП на Харківщині — відео

11:00 Допомога для українців — як отримати виплати від ЮНІСЕФ

10:57 Командування флоту РФ тікає з Криму — причина

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

11 листопада 2024

23:23 Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

Text

11:25 Мазурашу заявив, що не бачить ознак підготовки до виборів

Text

11:08 Захарова спростувала інформацію про заборону на виїзд спортсменам

Text

10:38 У Мінспорті відреагували на заяву гімнаста Верняєва про корупцію

Text

08:00 Умєров зробив заяву про терміни мобілізації — ефір Ранок.LIVE

13 листопада 2024
Text

23:59 Нардеп заявила, що замість ТЦК можна створити бригади

Text

23:29 Перемога Трампа на виборах — що пишуть французькі ЗМІ

Text

21:22 Нардепка припустила, коли в Україні можуть відбутися вибори

Text

18:07 Підготовка мобілізованих та заява Блінкена — ефір Вечір.LIVE

Text

16:12 Геращенко пояснила, чому не варто говорити про вибори, поки війна

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

14:56 Стало відомо, скільки військових пройшли навчання за кордоном

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку

4 листопада 2024

06:05Тисяча вам не прийде  — що не так з Національним кешбеком