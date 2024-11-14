Железнодорожный коридор между Молдовой и Одесской областью отремонтируют на деньги ЕС

Железнодорожные пути. Фото: иллюстративное/Новини.LIVE

Европейский Союз профинансирует восстановление железнодорожного коридора Север-Юг в Молдове. Его используют для экспорта, импорта и транзита товаров в порты Одесxины.

Об этом сообщили в представительстве Европейского Союза в Кишиневе.

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Что будут ремонтировать

Речь идет об участке железной дороги протяженностью 375 км. На выполнение работ ЕС выделяет грант в размере 32 млн евро. Для реализации проекта Железная дорога Молдовы заключила контракт с греческой фирмой Obermeyer Hellas и немецкой компанией DB Engineering & Consulting. Эти предприятия будут осуществлять надзор за восстановительными работами.

Отмечается, что железнодорожный коридор совмещается с участком Каинары-Джурджулешт, который используется для логистики грузов в портах Большой Одессы и Дуная.

Поддержка Украины

Проект является частью инициативы "Пути солидарности", которая направлена на увеличение товародвижения между Румынией, Молдовой и Украиной. Отметим, что в восстановлении железнодорожного коридора примет участие и "Укрзалізниця". Соответствующий меморандум предприятие заключило с молдавскими коллегами еще в прошлом году.

Напомним, "Укрзалізниця" увеличит объемы перевозок в страны Европейского Союза. Также мы сообщали о том, как планируют реформировать украинскую железную дорогу в связи с интеграцией в ЕС.