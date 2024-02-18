Чи підтримують одесити ідею участі України у пісенному конкурсі "Євробачення–2024"? Чи вартує цей конкурс 11 мільйонів?

Жінки в центрі міста. Фото: Новини.LIVE

На початку лютого дует alyona alyona та Jerry Heil вибороли перемогу на Нацвідборі на "Євробачення-2024" від України з піснею Teresa & Maria. Проте після фінального відбору в мережі з'явилася інформація із сайту державних закупівель Prozorro, що Україна витратила на цей захід 11 мільйонів гривень. Ця новина спровокувала обурення серед українців. Багато громадян питають, чому така велика сума була витрачена на відбір учасників музичного конкурсу, особливо в умовах війни та скрутної економічної ситуації в країні.

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, чи підтримують вони ідею участі України у пісенному конкурсі "Євробачення–2024" та чи вартує це витрачених грошей.

"Євробачення-2024" — думка одеситів

В Одесі розгорнулася дискусія щодо підтримки участі в конкурсі "Євробачення". Містяни висловлюють різні думки щодо цього питання, зазначаючи наявність інших пріоритетів у часи конфлікту. Частина одеситів вважають, що краще кошти спрямовувати на фронт. Інші ж твердять, що, навіть попри війну, треба приділяти час і музиці.

Одесити проти участі у конкурсі

Деякі мешканці висловлюють побоювання щодо витрат на конкурс під час воєнного стану. Вони вважають, що ці кошти могли б бути краще спрямовані на підтримку армії.

Ось Олеся висловлює обурення щодо виділення значної суми грошей на участь у конкурсі.

"Я вважаю, що ні! У нас є інші потреби, як би гроші є куди тратити. У нас взагалі війна триває! Я в шоці, що виділили 11 мільйонів. Потрібно солдатам нашим допомагати на передовій, ми витрачаємо на "Євробачення", — обурюється жінка.

Одеситка Олеся про участь України у конкурсі. Фото: Новини.LIVE

Світлана підтримує думку про невиправданість витрат на музичний конкурс у часи війни, наголошуючи на потребах військових. Жінка також заявляє, що під час війни людям не до розваг.

"У нас є інші проблеми зараз. Це не найосновніше, на що потрібно витрачати кошти. Коли в країні війна — нам не до танців зараз. Гроші потрібно було направити на армію", — каже одеситка.

Світлана впевнена, що гроші потрібно було передати на ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Ірина теж переконана, що виділені на організацію конкурсу "Євробачення-2024" кошти могли б спрямувати на підтримку військових.

"Ні, я вважаю, що ні! Тому що у нас дуже багато військових і вони потребують", — зазначила жінка.

Одеситка Ірина зазначає, що гроші більше потрібні на фронті. Фото: Новини.LIVE

"Євробачення-2024" необхідно

Варто зазначити, що частина мешканців висловлює позитивне ставлення до ідеї участі в "Євробаченні-2024". Вони переконані, що музична культура залишається важливою навіть у воєнний період, але також висловлюють обурення щодо витрат на цей захід.

Одеситка Алла підтримує ідею участі в пісенному конкурсі та каже, що, попри війну, підтримка музичної культури має залишатися важливою. Водночас жінка вважає, що кошти, витрачені на організацію конкурсу, все ж таки завищені.

"Так! Я вважаю, що потрібно підтримувати музику. Неважливо, що у нас війна, потрібно рухатися далі. І показувати світу, що ми є такі, щоб про нас не забули. Такі гроші витрачати не обовʼязково було. Можна було гарно заспівати!" — зазначає жінка.

Одеситка Алла з дитиною. Фото: Новини.LIVE

Іван та Поліна розглядають участь у конкурсі як можливість нагадати світові про Україну. Проте молоді люди висловлюють думку про можливість меншої витрати коштів на цей захід.

"Можна! Минулого року ми, здається, теж брали участь! Так, це війна! Мені здається, що ми повинні нагадати світу про себе. 11 мільйонів виділяти було недоречно, можна було й меншою сумою обійтися. Я дивилась телевізор і я там не побачила, щоб це було аж настільки дорого", — каже Поліна.

Водночас Іван додає, що Україна завжди показує гарні результати на пісенному конкурсі. І такий захід тільки на користь країні.

"Так, нові обличчя — це завжди круто. І кожен раз ми показуємо великий клас на Євробаченні! Цього року теж дуже гарні артисти поїхали", — каже хлопець.

Поліна та Іван. Фото: Новини.LIVE

"Євробачення-2024"

Додамо, Новини.LIVE підрахували, скільки коштуватиме поїздка з України на пісенний конкурс 2024 року.

Також ми писали, що хоч трек Teresa & Maria і стає популярним в Європі, в Україні він отримав хвилю хейту як і через використання образу матері Терези, так і через гроші на сам конкурс в умовах війни.

Нагадаємо, польський дует Lunaria записав кавер на пісню Teresa & Maria, з якою Jerry Heil та alyona alyona представлятимуть Україну на 68-му пісенному конкурсі "Євробачення-2024". Виконавці переклали композицію польською і виконали під живий акомпанемент. Прихильники залишилися у захваті.