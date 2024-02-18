Поддерживают ли одесситы идею участия Украины в песенном конкурсе "Евровидение-2024"? Стоит ли этот конкурс 11 миллионов?

Женщины в центре города. Фото: Новини.LIVE

В начале февраля дуэт alyona alyona и Jerry Heil одержали победу на Нацотборе на "Евровидении-2024" от Украины с песней Teresa & Maria. Однако после финального отбора в сети появилась информация с сайта государственных закупок Prozorro, что Украина потратила на это мероприятие 11 миллионов гривен. Эта новость спровоцировала возмущение среди украинцев. Многие граждане спрашивают, почему такая большая сумма была потрачена на отбор участников музыкального конкурса, особенно в условиях войны и затруднительной экономической ситуации в стране.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, поддерживают ли они идею участия Украины в песенном конкурсе "Евровидение-2024" и стоит ли это потраченных денег.

"Евровидение-2024" — мнение одесситов

В Одессе развернулась дискуссия о поддержке участия в конкурсе "Евровидения". Горожане высказывают разные мнения по этому вопросу, отмечая наличие других приоритетов во времена конфликта. Часть одесситов считает, что лучше средства направлять на фронт. Другие же говорят, что, даже несмотря на войну, нужно уделять время и музыке.

Одесситы против участия в конкурсе

Некоторые жители выражают опасения по поводу расходов на конкурс во время военного положения. Они считают, что эти средства лучше бы направили на поддержку армии.

Вот Олеся выражает возмущение выделением значительной суммы денег на участие в конкурсе.

"Я считаю, что нет! У нас есть другие потребности, как бы деньги есть куда тратить. У нас вообще война идет! Я в шоке, что выделили 11 миллионов. Нужно солдатам нашим помогать на передовой, мы тратим на Евровидение", — возмущается женщина.

Одесситка Олеся об участии Украины в конкурсе. Фото: Новини.LIVE

Светлана поддерживает мнение о неоправданности расходов на музыкальный конкурс во время войны, отмечая потребности военных. Женщина также заявляет, что во время войны людям не до развлечений.

"У нас есть другие проблемы сейчас. Это не самое основное, на что нужно тратить средства. Когда в стране идет война — нам не до танцев сейчас. Деньги нужно было направить на армию", — говорит одесситка.

Светлана уверена, что деньги нужно было передать в ВСУ. Фото: Новини.LIVE

Ирина тоже убеждена, что выделенные на организацию конкурса "Евровидение-2024" средства могли бы направить на поддержку военных.

"Нет, я считаю, что нет! Потому что у нас очень много военных и они нуждаются", — отметила женщина.

Одесситка Ирина отмечает, что деньги больше нужны на фронте. Фото: Новини.LIVE

"Евровидение-2024" необходимо

Следует отметить, что часть жителей выражает положительное отношение к идее участия в "Евровидении-2024". Они убеждены, что музыкальная культура остается важной даже в военный период, но также выражают возмущение расходами на это мероприятие.

Одесситка Алла поддерживает идею участия в песенном конкурсе и говорит, что, несмотря на войну, поддержка музыкальной культуры должна оставаться важной. В то же время женщина считает, что средства, потраченные на организацию конкурса, все же завышены.

"Да! Я считаю, что нужно поддерживать музыку. Не важно, что у нас война, нужно идти дальше. И показывать миру, что мы такие, чтобы о нас не забыли. Такие деньги тратить не обязательно было. Можно было хорошо спеть!" — отмечает женщина.

Одесситка Алла с ребенком. Фото: Новини.LIVE

Иван и Полина рассматривают участие в конкурсе как возможность напомнить миру об Украине. Однако молодые люди высказывают мнение о возможности меньшего расходования средств на это мероприятие.

"Можно! В прошлом году мы, кажется, тоже участвовали! Да, это война! Мне кажется, что мы должны напомнить миру о себе. 11 миллионов выделять было некстати, можно было и меньшей суммой обойтись. Я смотрела телевизор, и я там не увидела, чтобы это было настолько дорого", — говорит Полина.

В то же время Иван добавляет, что Украина всегда показывает хорошие результаты на песенном конкурсе. И такое мероприятие только на пользу стране.

"Да, новые лица — это всегда круто. И каждый раз мы показываем большой класс на Евровидении! В этом году тоже очень хорошие артисты уехали", — говорит парень.

Полина и Иван. Фото: Новини.LIVE

"Евровидение-2024"

Новини.LIVE подсчитали, во сколько обойдется поездка из Украины на песенный конкурс 2024 года.

Также мы писали, что хоть трек Teresa & Maria и становится популярным в Европе, в Украине он получил волну хейта как из-за использования образа матери Терезы, так и из-за денег на сам конкурс в условиях войны.

Напомним, польский дуэт Lunaria записал кавер на песню Teresa & Maria, с которой Jerry Heil и alyona alyona будут представлять Украину на 68-м песенном конкурсе "Евровидение-2024". Исполнители перевели композицию на польский и выполнили под живой аккомпанемент. Поклонники остались в восторге.