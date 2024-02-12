Інформація про підозру фейкова — Пашинський прокоментував обшуки СБУ

Обшуки у Сергія Пашинського. Фото: STERNENKO

Сьогодні зранку ЗМІ ширилася інформація про обшуки у помешканні колишнього народного депутата Сергія Пашинського. Його підозрюють у причетності до справи у крадіжці нафти в Одесі, однак він сам усе заперечує.

Про це він повідомив своїй Facebook-сторінці.

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За його словами, обшуки співробітниками Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро України дійсно тривають, однак повідомлення про підозру — фейк.

"Сьогодні зранку СБУ та НАБУ завітало з обшуком до мого помешкання. Справа щодо передачі "палива Курченка", а насправді палива кремлівської "Роснафти", державі", — написав Пашинський.

У чому підозрюють

Сергія Пашинського підозрюють у передачі у 2014 році майже 100 тис. тонн нафтопродуктів державним нафтовим оператором і його звернення у 2015 році до Президента України з проханням покрити дефіцит пального ЗСУ паливом "Роснафти". Водночас екснардеп вказав на неактуальність розслідування, адже пройшло вже більше 10 років.

"Лише декілька тижнів тому "слєдком Росії" звинуватив мене в початку АТО у 2014 році. І от зараз дивна синхронізація з боку українських слідчих…", — додав Сергій Пашинський.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Рустем Умеров розповів про боротьбу з корупцією у відомстві.

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