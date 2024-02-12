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Информация о подозрении фейковая — Пашинский прокомментировал обыски СБУ

12 февраля 2024 13:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Информация о подозрении фейковая — Пашинский прокомментировал обыски СБУ
Обыски у Сергея Пашинского. Фото: STERNENKO
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня утром СМИ распространялась информация об обысках в доме бывшего народного депутата Сергея Пашинского. Он подозревается в причастности к делу в краже нефти в Одессе, однако он сам все отрицает.

Об этом он сообщил своей Facebook-странице.

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По его словам, обыски сотрудниками Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро Украины действительно продолжаются, однако сообщения о подозрении - фейк.

"Сегодня утром СБУ и НАБУ посетили обыск в мое жилье. Дело о передаче "топлива Курченко", а на самом деле топлива кремлевской "Роснефти", государству", — написал Пашинский.

В чем подозревают

Сергей Пашинский подозревается в передаче в 2014 году почти 100 тыс. тонн нефтепродуктов государственным нефтяным оператором и его обращение в 2015 году к президенту Украины с просьбой покрыть дефицит горючего ВСУ топливом "Роснефти". В то же время экс-нардеп отметил неактуальность расследования, ведь прошло уже более 10 лет.

"Лишь несколько недель назад "следком России" обвинил меня в начале АТО в 2014 году. И вот сейчас странная синхронизация со стороны украинских следователей…", — добавил Сергей Пашинский.

Напомним, ранее министр обороны Рустем Умеров рассказал о борьбе с коррупцией в ведомстве.

Добавим, Новини.LIVE рассказывали о проблемах с коррупцией в Украине в 2023 году, крупнейших коррупционных скандалах, а также о том, сколько денег теряет государство из-за коррупционеров.

СБУ
Одесса
НАБУ
обыски
Виктор Янукович
Одесская область
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