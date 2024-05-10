Інформували про вручення повісток — на Одещині викрили адміністратора Telegram-каналу

Telegram. Ілюстративне фото: соцмережі

Служба безпеки України заблокувала Telegram-канал, який допомагав чоловікам призовного віку уникати мобілізації в Одеській області. Там інформували про заходи, які проводять працівники ТЦК та СП.

Про це повідомляє СБУ в Telegram у п'ятницю, 10 травня.

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"Ресурс "інформував" про заходи, які проводять Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в регіоні", — йдеться у повідомленні.

Обшуки у квартирі. Фото: СБУ

За даними правоохоронців, учасники каналу "зливали" актуальні місця вручення повісток чоловікам та закликали ховатися від представників ТЦК. Відомості про "локації" перебування військкомів публікували в онлайн-режимі завдяки інформаторам серед місцевих жителів.

Telegram-канал зловмисника. Фото: СБУ

Telegram-канал зловмисника. Фото: СБУ

Кіберфахівцям СБУ вдалося встановити особу адміністратора Telegram-каналу, йому повідомили про підозру в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в особливий період. Зловмиснику вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Скриншот допису СБУ

Скриншот допису СБУ

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