Інформували про вручення повісток — на Одещині викрили адміністратора Telegram-каналу
Служба безпеки України заблокувала Telegram-канал, який допомагав чоловікам призовного віку уникати мобілізації в Одеській області. Там інформували про заходи, які проводять працівники ТЦК та СП.
Про це повідомляє СБУ в Telegram у п'ятницю, 10 травня.
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"Ресурс "інформував" про заходи, які проводять Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в регіоні", — йдеться у повідомленні.
За даними правоохоронців, учасники каналу "зливали" актуальні місця вручення повісток чоловікам та закликали ховатися від представників ТЦК. Відомості про "локації" перебування військкомів публікували в онлайн-режимі завдяки інформаторам серед місцевих жителів.
Кіберфахівцям СБУ вдалося встановити особу адміністратора Telegram-каналу, йому повідомили про підозру в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в особливий період. Зловмиснику вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, йому загрожує до 15 років ув’язнення.
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