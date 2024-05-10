Информировали о вручении повесток — на Одещине разоблачили администратора Telegram-канала
Служба безопасности Украины заблокировала Telegram-канал, который помогал мужчинам призывного возраста избегать мобилизации в Одесской области. Там информировали о мероприятиях, которые проводят работники ТЦК и СП.
Об этом сообщает СБУ в Telegram в пятницу, 10 мая.
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"Ресурс "информировал" о мероприятиях, которые проводятся Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки в регионе", — говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, участники канала "сливали" актуальные места вручения повесток мужчинам и призвали скрываться от представителей ТЦК. Сведения о "локации" пребывания военных публиковали в онлайн-режиме благодаря информаторам среди местных жителей.
Киберспециалистам СБУ удалось установить личность администратора Telegram-канала, ему сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период. Злоумышленнику уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, ему грозит до 15 лет заключения.
Напомним, на Закарпатье задержали мужчину, который пытался выехать за границу под статусом вдовца.
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