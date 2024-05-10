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Информировали о вручении повесток — на Одещине разоблачили администратора Telegram-канала

10 мая 2024 18:14
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Информировали о вручении повесток — на Одещине разоблачили администратора Telegram-канала
Telegram. Иллюстративное фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Служба безопасности Украины заблокировала Telegram-канал, который помогал мужчинам призывного возраста избегать мобилизации в Одесской области. Там информировали о мероприятиях, которые проводят работники ТЦК и СП.

Об этом сообщает СБУ в Telegram в пятницу, 10 мая.

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"Ресурс "информировал" о мероприятиях, которые проводятся Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки в регионе", — говорится в сообщении.

Telegram-канал для информирования о местах раздачи повесток в Одесской области
Обыски в квартире. Фото: СБУ

По данным правоохранителей, участники канала "сливали" актуальные места вручения повесток мужчинам и призвали скрываться от представителей ТЦК. Сведения о "локации" пребывания военных публиковали в онлайн-режиме благодаря информаторам среди местных жителей.

предупреждали о выдаче повесток в Одесской области
Telegram-канал злоумышленника. Фото: СБУ
называли места, где ходят работники ТЦК в Одесской области
Telegram-канал злоумышленника. Фото: СБУ

Киберспециалистам СБУ удалось установить личность администратора Telegram-канала, ему сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период. Злоумышленнику уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, ему грозит до 15 лет заключения.

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Скриншот сообщения СБУ
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Скриншот сообщения СБУ

Напомним, на Закарпатье задержали мужчину, который пытался выехать за границу под статусом вдовца.

Также мы писали, что в Киеве полиция задержала руководителя благотворительного фонда, помогавшего уклонистам незаконно пересечь границу.

    

Одесская область
мобилизация
повестки
война в Украине
ТЦК и СП
военнообязанные
мужчины

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