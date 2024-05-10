Информировали о вручении повесток — на Одещине разоблачили администратора Telegram-канала

Telegram. Иллюстративное фото: соцсети

Служба безопасности Украины заблокировала Telegram-канал, который помогал мужчинам призывного возраста избегать мобилизации в Одесской области. Там информировали о мероприятиях, которые проводят работники ТЦК и СП.

Об этом сообщает СБУ в Telegram в пятницу, 10 мая.

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"Ресурс "информировал" о мероприятиях, которые проводятся Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки в регионе", — говорится в сообщении.

Обыски в квартире. Фото: СБУ

По данным правоохранителей, участники канала "сливали" актуальные места вручения повесток мужчинам и призвали скрываться от представителей ТЦК. Сведения о "локации" пребывания военных публиковали в онлайн-режиме благодаря информаторам среди местных жителей.

Telegram-канал злоумышленника. Фото: СБУ

Telegram-канал злоумышленника. Фото: СБУ

Киберспециалистам СБУ удалось установить личность администратора Telegram-канала, ему сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период. Злоумышленнику уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, ему грозит до 15 лет заключения.

Скриншот сообщения СБУ

Скриншот сообщения СБУ

Напомним, на Закарпатье задержали мужчину, который пытался выехать за границу под статусом вдовца.

Также мы писали, что в Киеве полиция задержала руководителя благотворительного фонда, помогавшего уклонистам незаконно пересечь границу.