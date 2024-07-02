Пляжний сезон 2024: в Одесі відкрився пляж з єдиним укриттям на Аркадії

Люди у спеку відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Середина літа — розпал курортного сезону, на узбережжі в Одесі яблуку нема де впасти, а тим часом лише зараз голова ОВА та військові дали добро на офіційне відкриття ще чотирьох пляжів. Таким чином купатися дозволено лише на п'яти одеських пляжах, де дотримано всіх заходів безпеки під час війни. Примітно, що відкрити вирішили зони відпочинку в самому відвідуваному місці міста — Аркадії, де до цього були дуже серйозні проблеми з наявністю укриттів.

Чи стала безпечною одеська Аркадія та чи вирішили проблему з бомбосховищами — журналісти Новини.LIVE вирушили на інспекцію.

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Відпочинок з комфортом

Третина літа вже минула, а туристів в Одесі стає дедалі більше. Усі гості нашого міста дуже полюбляють Аркадію і завжди з нетерпінням їдуть сюди, аби позасмагати на чорноморському піску. Сьогодні це зробити можна офіційно на пляжі за адресою Аркадія, 13. Комплекс пройшов усі необхідні перевірки та отримав дозвіл від військової адміністрації. Тож запрошує усіх охочих до себе.

"Ми працюємо з 8-ї ранку до 8-ї вечора — це саме пляж. Люди можуть користуватися пляжем безплатно — це сам пісок, роздягальні, душ та туалет. Також місця можна зайняти за столиками біля фудкорту", — розповіла адміністраторка пляжного комплексу Катерина.

Адміністраторка пляжного комплексу Катерина. Фото: Новини.LIVE

Окремо дівчина наголошує, що процес отримання дозволу на укриття тривав декілька місяців. За цей час було перевірено пляж, морське дно та облаштування сховища. Адже безпека наразі на першому місці.

"На пляжі пісок ми очищували та пройшли усі перевірки якості. Щодо мін — у нас постійно курсує катер, який моніторить обстановку вглибині моря, є хвилеріз. Також є рятувальники з біноклями, які стежать саме за цією обстановкою", — додала Катерина.

Відпочивальники засмагають на сонці. Фото: Новини.LIVE

Крім того, якщо ви хочете провести свій відпочинок більш комфортно, на пляжі можна взяти в оренду шезлонги. Їхня вартість становить 200 гривень у будній день та 250 у вихідний. До цієї суми входять: сам шезлонг, рушник та парасоля.

Люди на шезлонгах відпочивають біля моря. Фото: Новини.LIVE

Підготовка персоналу

Слід наголосити, що до офіційного відкриття узбережжя підготувалися серйозно, каже адміністраторка. Адже під час війни будь-яка відкрита зона — ризик для людей, але першочерговою задачею персоналу було зменшення цих ризиків. Саме тому усі працівники пройшли курси медичної допомоги, а рятувальники — навіть курси від ДСНС.

"Ми дуже ретельно підбирали персонал, адже пляжна зона — це дуже велика відповідальність. Це відкрите море, відкрита зона відпочинку, дуже велика кількість людей. І саме тому ми розробили механізм, який добре працює у разі небезпеки. Досить важко було, але ми впоралися", — зазначила працівниця комплексу.

Одесити та гості міста купаються у Чорному морі. Фото: Новини.LIVE

Під постійним наглядом

На території є одразу три рятувальні вежі, які розташовані у різних місцях пляжу. Фахівці постійно контролюють ситуацію на узбережжі та готові будь-якої миті прийти на допомогу усім, хто її потребує.

"У нас на береговій лінії встановлені всі заходи безпеки, які запобігають будь-яким подіям, що можуть статися. За 50 метрів від берега встановлені буйки. Люди, які заходять у воду купатися, повинні дотримуватись правил безпеки, не запливати за ці буйки, тому що є ризик та загроза життю та здоров'ю людини", — розповів рятувальник Роман.

Рятувальник Роман. Фото: Новини.LIVE

Якщо повітряна тривога

У разі звучання сигналу повітряної тривоги рятувальники повинні через рупори сповістити відпочивальників про загрозу та провести до безпечного місця. Це необідно для того, аби убезпечити людей від отримання травм.

"Команда дублюється 4-5 разів, після цього люди залишають зону для купання, залишають пляж і прямують до бомбосховища. І такий механізм працює під час абсолютно кожної ймовірності небезпеки обстрілу", — додав Роман.

Вежа рятувальника на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Медична допомога на пляжі

Сьогодні рятувальники навчені не лише стежити за порядком та витягати людей з моря, а й надавати першу медичну допомогу. Роман розповідає, що у його аптечці є все необхідне — від перекису водню до ручного апарату штучного дихання. Хлопець додає, що за цей сезон вже були випадки поранень, але всі вони несуттєві.

"Найчастіше травма — це колото-різані рани, це травмування на піску (порізи склом, необережність у воді). Бувають травми у морі, коли люди вдаряються об каміння. Трапляються такі ситуації досить часто. Щоразу, коли трапляється якась подія з травматизмом, у нас тут є аптечка", — зазначив рятувальник.

Медикаменти, які є у нявності в рятувальника на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Безпека понад усе

Протягом останніх місяців Російська Федерація збільшила кількість ударів по Одесі саме балістичною зброєю, яка долітає до нашого міста за 2 хвилини. Тож укриття біля пляжів стали головною вимогою. На всю туристичну Аркадію є лише одне таке сховище, де можуть ховатися відпочивальники. У комплексі говорять, що пускають абсолютно всіх.

Вказівники шляху до укриття. Фото: Новини.LIVE

Слід зазначити, що його зроблено досить зручно для усіх, адже воно оснащене пандусами. Тож матері з колясками та люди з інвалідністю зможуть досить швидко втекти від небезпеки. А загалом в укритті перечекати загрозу одночасно можуть до 400 осіб.

"Наше укриття має два поверхи. Воно досить велике, щоб люди змогли без проблем тут вміститися. Тут у нас є питна вода для людей, інтернет, їжа довгого терміну зберігання, щоб наші відвідувачі змогли отримати все необхідне. Є електрочайник, ліхтарик та генератор. Звичайно, в наявності є аптечка з медикаментами та туалет", — наголосила адміністраторка Катерина.

Аптечка в укритті. Фото: Новини.LIVE

Суха їжа та напої в укритті. Фото: Новини.LIVE

Реакції людей

Від самого ранку на пляжі вже ніде було впасти яблуку, адже всі від такої спеки рятуються на морі. Загалом люди задоволені тим, що доступ до моря зробили відкритим, бо літо в Одесі без Чорного моря неможливе.

"Я дуже задоволена, що відкрили пляжі. Тут гарно, чистенько. Все добре. На жаль, відвідуємо море нечасто, ми приїхали у відпустку. Але дуже хочемо більше приїжджати до Одеси", — сказала Світлана Семенівна.

Відпочивальниця Світлана Семенівна. Фото: Новини.LIVE

В цілому люди задоволені відпочинком. Але є моменти, які не зовсім подобаються. Однак адміністрація закладу пообіцяла все виправити.

"Загалом подобається, вода дуже тепла. Але є певні нюанси на шляху — при виході з пляжу ніде обмити ноги від піску, це дуже незручно з маленькою дитиною. А в цілому все дуже добре", — підсумувала Альона.

Відпочивальниця Альона. Фото: Новини.LIVE

Що ж, в результаті ми бачимо, що дозвіл отримали в Аркадії два пляжі, а за фактом там одне укриття. Плюс не варто забувати, що загалом в Аркадії сьогодні відпочивають на шести ділянках узбережжя, це, зокрема, територія клубів. Одночасно тут можуть перебувати понад 1000 осіб, а у разі атаки з боку РФ більшості з них потрібно буде бігти до найближчого паркінгу, а це як мінімум 10 хвилин. Виходить, що головна туристична мекка міста зовсім не є безпечною. Але це зовсім не заважає підприємцям продовжувати встановлювати лежаки та влаштовувати дискотеки. Як кажуть, бізнес повинен працювати та надавати робочі місця, а все інше неважливо. А у разі чергового прильоту всі традиційно шукатимуть винних!