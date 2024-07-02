Пляжный сезон 2024: в Одессе открылся пляж с единственным укрытием на Аркадии

Люди в жару отдыхают на пляже. Фото: Новини.LIVE

Середина лета — разгар курортного сезона, на побережье в Одессе яблоку негде упасть, а между тем только сейчас глава ОВА и военные дали добро на официальное открытие еще четырех пляжей. Таким образом купаться разрешено только на пяти одесских пляжах, где соблюдены все меры безопасности во время войны. Примечательно, что открыть решили зоны отдыха в самом посещаемом месте города — Аркадии, где до этого были очень серьезные проблемы с наличием укрытий.

Стала ли безопасной одесская Аркадия и решили ли проблему с бомбоубежищами — журналисты Новини.LIVE отправились на инспекцию.

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Отдых с комфортом

Треть лета уже прошла, а туристов в Одессе становится все больше. Все гости нашего города очень любят Аркадию и всегда с нетерпением едут сюда, чтобы позагорать на черноморском песке. Сегодня это можно сделать официально на пляже по адресу Аркадия, 13. Комплекс прошел все необходимые проверки и получил разрешение военной администрации. Приглашает всех желающих к себе.

"Мы работаем с 8 утра до 8 вечера — это именно пляж. Люди могут пользоваться пляжем бесплатно — это сам песок, раздевалки, душ и туалет. Также места можно занять за столиками возле фудкорта", — рассказала администратор пляжного комплекса Екатерина.

Администратор пляжного комплекса Екатерина. Фото: Новини.LIVE

Отдельно девушка отмечает, что процесс получения разрешения на укрытие длился несколько месяцев. За это время были проверены пляж, морское дно и обустройство хранилища. Ведь безопасность пока на первом месте.

"На пляже песок мы очищали и прошли все проверки качества. Относительно мин — у нас постоянно курсирует катер, мониторящий обстановку в глубине моря, есть волнорез. Также есть спасатели с биноклями, которые следят именно за этой обстановкой", — добавила Екатерина.

Отдыхающие загорают на солнце. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, если вы хотите провести свой отдых комфортнее, на пляже можно взять в аренду шезлонги. Их стоимость составляет 200 гривен в будний день и 250 в выходной. В эту сумму входят: сам шезлонг, полотенце и зонтик.

Люди на шезлонгах отдыхают у моря. Фото: Новини.LIVE

Подготовка персонала

Следует отметить, что к официальному открытию побережья подготовились серьезно, говорит администратор. Ведь во время войны любая открытая зона — риск для людей, но первоочередной задачей персонала было уменьшение этих рисков. Именно поэтому все работники прошли курсы медицинской помощи, а спасатели — даже курсы от ГСЧС.

"Мы очень тщательно подбирали персонал, ведь пляжная зона — это очень большая ответственность. Это открытое море, открытая зона отдыха, очень большое количество людей. И именно поэтому мы разработали механизм, хорошо работающий в случае опасности. Достаточно тяжело было, но мы справились", — отметила работница комплекса.

Одесситы и гости города купаются в Черном море. Фото: Новини.LIVE

Под постоянным наблюдением

На территории есть сразу три спасательные башни, расположенные в разных местах пляжа. Специалисты постоянно контролируют ситуацию на побережье и готовы в любой момент прийти на помощь всем нуждающимся.

"У нас на береговой линии установлены все меры безопасности, предотвращающие какие-либо события, которые могут произойти. В 50 метрах от берега установлены буйки. Люди, которые заходят в воду купаться, должны соблюдать правила безопасности, не заплывать за эти буйки, поэтому что есть риск и угроза жизни и здоровью человека", — рассказал спасатель Роман.

Спасатель Роман. Фото: Новини.LIVE

Если воздушная тревога

В случае звучания сигнала воздушной тревоги спасатели должны через рупоры известить отдыхающих об угрозе и провести в безопасное место. Это необходимо для того, чтобы обезопасить людей от получения травм.

"Команда дублируется 4-5 раз, после этого люди покидают зону для купания, покидают пляж и направляются в бомбоубежище. И такой механизм работает при абсолютно каждой вероятности опасности обстрела", — добавил Роман.

Башня спасателя на пляже. Фото: Новини.LIVE

Медицинская помощь на пляже

Сегодня спасатели научены не только следить за порядком и вытаскивать людей из моря, но и оказывать первую медицинскую помощь. Роман рассказывает, что в его аптечке все необходимое — от перекиси водорода до ручного аппарата искусственного дыхания. Молодой человек добавляет, что за этот сезон уже были случаи ранений, но все они несущественны.

"Чаще всего травмы — это колото-резанные рані, это травмирование на песке (порезы стеклом, неосторожность в воде). Бывают травмы в море, когда люди ударяются о камни. Случаются такие ситуации достаточно часто. Каждый раз, когда случается какое-то событие с травматизмом, у нас тут есть аптечка", — отметил спасатель.

Медикаменты, которые в неявности у спасателя на пляже. Фото: Новини.LIVE

Безопасность превыше всего

В последние месяцы Российская Федерация увеличила количество ударов по Одессе именно баллистическим оружием, которое долетает до нашего города за 2 минуты. Так что укрытия у пляжей стали главным требованием. На всю туристическую Аркадию есть только одно такое укрытие, где могут прятаться отдыхающие. В комплексе говорят, что пускают абсолютно всех.

Указатели пути к укрытию. Фото: Новини.LIVE

Следует отметить, что оно сделано достаточно удобно для всех, ведь оснащено пандусами. Так что матери с колясками и люди с инвалидностью смогут довольно быстро уйти от опасности. А всего в укрытии переждать угрозу одновременно могут до 400 человек.

Наше укрытие имеет два этажа. Оно достаточно большое, чтобы люди смогли без проблем здесь уместиться. Здесь у нас есть питьевая вода для людей, интернет, еда долгого срока хранения, чтобы наши посетители смогли получить все необходимое. Есть электрочайник, фонарик и генератор. Конечно, есть аптечка с медикаментами и туалет", — отметила администратор Екатерина.

Аптечка в укрытии. Фото: Новини.LIVE

Сухая пища и напитки в укрытии. Фото: Новини.LIVE

Реакции людей

С самого утра на пляже уже негде было яблоку упасть, ведь все от такой жары спасаются на море. В общем, люди довольны тем, что доступ к морю сделали открытым, потому что лето в Одессе без Черного моря невозможно.

"Я очень довольна, что открыли пляжи. Здесь хорошо, чистенько. Все хорошо. К сожалению, посещаем море нечасто, мы приехали в отпуск. Но очень хотим больше приезжать в Одессу", — сказала Светлана Семеновна.

Отдыхающая Светлана Семеновна. Фото: Новини.LIVE

В целом люди довольны отдыхом. Но есть моменты, которые не совсем нравятся. Однако администрация заведения пообещала все поправить.

"В общем нравится, вода очень теплая. Но есть определенные нюансы на пути — при выходе с пляжа негде обмыть ноги от песка, это очень неудобно с маленьким ребенком. А в целом все очень хорошо", — подытожила Алена.

Отдыхающая Алена. Фото: Новини.LIVE

Что ж, в результате мы видим, что разрешение получили в Аркадии два пляжа, а по факту там одно укрытие. Плюс не стоит забывать, что всего в Аркадии сегодня отдыхают на шести участках побережья, это, в частности, территория клубов. Одновременно здесь могут находиться более 1000 человек, а в случае атаки со стороны РФ большинству из них нужно будет бежать в ближайший паркинг, а это как минимум 10 минут. Выходит, что главная туристическая мекка города вовсе не безопасна. Но это совсем не мешает предпринимателям продолжать устанавливать лежаки и дискотеки. Как говорится, бизнес должен работать и давать рабочие места, а все остальное неважно. А в случае очередного прилета все будут традиционно искать виновных!