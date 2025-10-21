Відео
Відео

Інтернет в обхід Росії — нова лінія по дну Чорного моря

Інтернет в обхід Росії — нова лінія по дну Чорного моря

Дата публікації: 21 жовтня 2025 13:01
Оновлено: 14:11
Чорним морем прокладуть інтернет-кабель в обхід Росії
Прокладання кабелю черех Чорне море. Фото: Михайло Федоров

Україна долучиться до міжнародного проєкту з прокладання сучасної підводної кабельної системи Чорним морем. Вона з’єднає Україну, Болгарію, Грузію та Туреччину, забезпечивши швидкісний і захищений інтернет. Новий маршрут дозволить передавати дані в обхід Росії та зміцнить цифрову незалежність держави.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Інтернет без РФ

Компанія Vodafone реалізує масштабний проєкт під назвою Kardesa, який стане важливою частиною розвитку телекомунікацій у Чорноморському регіоні. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що новий підводний кабель проляже Чорним морем і з’єднає Україну з Болгарією, Грузією та Туреччиною. Його мета — створити безпечний цифровий шлях між Європою та Азією, оминаючи територію Росії.

Проєкт забезпечить Україні цифровий суверенітет, стійкість телеком-інфраструктури та інвестиції у сферу зв’язку. Крім того, українці отримають доступ до швидкісного та надійного інтернету.

Будівництво планують розпочати у Болгарії у 2027 році. Загальний бюджет — понад 100 мільйонів євро.

"Завдяки Kardesa Чорноморський регіон отримає додатково 500 терабіт/с інтернет-пропускної здатності. Підводні кабелі забезпечують 97-98% міжнародного інтернет-трафіку, тож цей проєкт має важливе значення для розвитку цифрової екосистеми всього регіону", — зазначив Федоров.

Одеса Чорне море інтернет Одеська область зв'язок Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
