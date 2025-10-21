Чорним морем прокладуть інтернет-кабель в обхід Росії

Прокладання кабелю черех Чорне море. Фото: Михайло Федоров

Україна долучиться до міжнародного проєкту з прокладання сучасної підводної кабельної системи Чорним морем. Вона з’єднає Україну, Болгарію, Грузію та Туреччину, забезпечивши швидкісний і захищений інтернет. Новий маршрут дозволить передавати дані в обхід Росії та зміцнить цифрову незалежність держави.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Реклама

Читайте також:

Інтернет без РФ

Компанія Vodafone реалізує масштабний проєкт під назвою Kardesa, який стане важливою частиною розвитку телекомунікацій у Чорноморському регіоні. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що новий підводний кабель проляже Чорним морем і з’єднає Україну з Болгарією, Грузією та Туреччиною. Його мета — створити безпечний цифровий шлях між Європою та Азією, оминаючи територію Росії.

Проєкт забезпечить Україні цифровий суверенітет, стійкість телеком-інфраструктури та інвестиції у сферу зв’язку. Крім того, українці отримають доступ до швидкісного та надійного інтернету.

Будівництво планують розпочати у Болгарії у 2027 році. Загальний бюджет — понад 100 мільйонів євро.

"Завдяки Kardesa Чорноморський регіон отримає додатково 500 терабіт/с інтернет-пропускної здатності. Підводні кабелі забезпечують 97-98% міжнародного інтернет-трафіку, тож цей проєкт має важливе значення для розвитку цифрової екосистеми всього регіону", — зазначив Федоров.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, який тариф найвигідніше підключати пенсіонерам. Також ми писали, що бійці ГУР атакували цифрову інфраструктуру Кремля.