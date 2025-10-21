По Черному морю проложат интернет-кабель в обход России

Интернет в обход России — новая линия по дну Черного моря
Украина присоединится к международному проекту по прокладке современной подводной кабельной системы по Черному морю. Она соединит Украину, Болгарию, Грузию и Турцию, обеспечив скоростной и защищенный интернет. Новый маршрут позволит передавать данные в обход России и укрепит цифровую независимость государства.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Интернет без РФ
Компания Vodafone реализует масштабный проект под названием Kardesa, который станет важной частью развития телекоммуникаций в Черноморском регионе. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что новый подводный кабель проляжет по Черному морю и соединит Украину с Болгарией, Грузией и Турцией. Его цель — создать безопасный цифровой путь между Европой и Азией, минуя территорию России.
Проект обеспечит Украине цифровой суверенитет, устойчивость телеком-инфраструктуры и инвестиции в сферу связи. Кроме того, украинцы получат доступ к скоростному и надежному интернету.
Строительство планируют начать в Болгарии в 2027 году. Общий бюджет — более 100 миллионов евро.
"Благодаря Kardesa Черноморский регион получит дополнительно 500 терабит/с интернет-пропускной способности. Подводные кабели обеспечивают 97-98% международного интернет-трафика, поэтому этот проект имеет важное значение для развития цифровой экосистемы всего региона", — отметил Федоров.
Напомним, мы сообщали о том, какой тариф выгоднее всего подключать пенсионерам. Также мы писали, что бойцы ГУР атаковали цифровую инфраструктуру Кремля.
Читайте Новини.LIVE!