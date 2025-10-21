По Черному морю проложат интернет-кабель в обход России

Прокладка кабеля через Черное море. Фото: Михаил Федоров

Украина присоединится к международному проекту по прокладке современной подводной кабельной системы по Черному морю. Она соединит Украину, Болгарию, Грузию и Турцию, обеспечив скоростной и защищенный интернет. Новый маршрут позволит передавать данные в обход России и укрепит цифровую независимость государства.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Интернет без РФ

Компания Vodafone реализует масштабный проект под названием Kardesa, который станет важной частью развития телекоммуникаций в Черноморском регионе. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что новый подводный кабель проляжет по Черному морю и соединит Украину с Болгарией, Грузией и Турцией. Его цель — создать безопасный цифровой путь между Европой и Азией, минуя территорию России.

Проект обеспечит Украине цифровой суверенитет, устойчивость телеком-инфраструктуры и инвестиции в сферу связи. Кроме того, украинцы получат доступ к скоростному и надежному интернету.

Строительство планируют начать в Болгарии в 2027 году. Общий бюджет — более 100 миллионов евро.

"Благодаря Kardesa Черноморский регион получит дополнительно 500 терабит/с интернет-пропускной способности. Подводные кабели обеспечивают 97-98% международного интернет-трафика, поэтому этот проект имеет важное значение для развития цифровой экосистемы всего региона", — отметил Федоров.

