Одеські поліцейські встановили підлітків, причетних до інциденту з котом

Затримання фігурантів. Фото: Нацполіція

Правоохоронцям стало відомо про публікацію в мережі відео з імітацією насильства над твариною. Протягом кількох годин поліцейські встановили особи двох підлітків, які були присутні на відео: 17-річного та 16-річного юнаків, який робив зйомку на мобільний пристрій.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області у четвер, 29 січня.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

За попередньою інформацією, інцидент стався на початку минулого року у будинку 16-річного підлітка.

Зйомка була організована молодшим учасником і була імітацією насильства над їхнім домашнім котом. У ході попереднього розслідування встановлено, що намірів вчинити дії сексуального характеру щодо тварини не було, а зйомка мала розважальний характер.

Батьки 16-річного підлітка повідомили, що кіт мав серцеве захворювання та проходив курс лікування у ветеринарній установі. Тварина померла майже через рік з природних причин, після чого було проведено кремацію. Усі ветеринарні документи збережені та передані у розпорядження слідства.

Правоохоронці продовжують з'ясовувати усі обставини події, проводять опитування учасників та їхніх сімей. Нині вирішується питання щодо правової кваліфікації дій підлітків.

Нагадаємо, що у Запоріжжі підліток влаштував стрілянину на вулиці та сам отримав поранення.

А до цього у Сумах підлітки отримали поранення після того, як чоловік влаштував стрілянину.