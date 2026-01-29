Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Інцидент із знущанням над котом в Одесі — поліція знайшла юнаків

Інцидент із знущанням над котом в Одесі — поліція знайшла юнаків

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 23:41
Одеські поліцейські встановили підлітків, причетних до інциденту з котом
Затримання фігурантів. Фото: Нацполіція

Правоохоронцям стало відомо про публікацію в мережі відео з імітацією насильства над твариною. Протягом кількох годин поліцейські встановили особи двох підлітків, які були присутні на відео: 17-річного та 16-річного юнаків, який робив зйомку на мобільний пристрій.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області у четвер, 29 січня.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

За попередньою інформацією, інцидент стався на початку минулого року у будинку 16-річного підлітка.

Зйомка була організована молодшим учасником і була імітацією насильства над їхнім домашнім котом. У ході попереднього розслідування встановлено, що намірів вчинити дії сексуального характеру щодо тварини не було, а зйомка мала розважальний характер.

Батьки 16-річного підлітка повідомили, що кіт мав серцеве захворювання та проходив курс лікування у ветеринарній установі. Тварина померла майже через рік з природних причин, після чого було проведено кремацію. Усі ветеринарні документи збережені та передані у розпорядження слідства.

Правоохоронці продовжують з'ясовувати усі обставини події, проводять опитування учасників та їхніх сімей. Нині вирішується питання щодо правової кваліфікації дій підлітків.

Нагадаємо, що у Запоріжжі підліток влаштував стрілянину на вулиці та сам отримав поранення.

А до цього у Сумах підлітки отримали поранення після того, як чоловік влаштував стрілянину.

Одеса підлітки тварини поліція знущання кіт
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації