Одесские полицейские установили подростков, причастных к инциденту с котом

Задержание фигурантов. Фото: Нацполиция

Правоохранителям стало известно о публикации в сети видео с имитацией насилия над животным. В течение нескольких часов полицейские установили личности двух подростков, которые присутствовали на видео: 17-летнего и 16-летнего юношей, который делал съемку на мобильное устройство.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области в четверг, 29 января.

Детали дела

По предварительной информации, инцидент произошел в начале прошлого года в доме 16-летнего подростка.

Съемка была организована младшим участником и была имитацией насилия над их домашним котом. В ходе предварительного расследования установлено, что намерений совершить действия сексуального характера в отношении животного не было, а съемка носила развлекательный характер.

Родители 16-летнего подростка сообщили, что кот имел сердечное заболевание и проходил курс лечения в ветеринарном учреждении. Животное умерло почти через год по естественным причинам, после чего была проведена кремация. Все ветеринарные документы сохранены и переданы в распоряжение следствия.

Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства происшествия, проводят опрос участников и их семей. Сейчас решается вопрос о правовой квалификации действий подростков.

