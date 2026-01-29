Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Издевательством над котом в Одессе — полиция нашла юношей

Издевательством над котом в Одессе — полиция нашла юношей

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 23:41
Одесские полицейские установили подростков, причастных к инциденту с котом
Задержание фигурантов. Фото: Нацполиция

Правоохранителям стало известно о публикации в сети видео с имитацией насилия над животным. В течение нескольких часов полицейские установили личности двух подростков, которые присутствовали на видео: 17-летнего и 16-летнего юношей, который делал съемку на мобильное устройство.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области в четверг, 29 января.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

По предварительной информации, инцидент произошел в начале прошлого года в доме 16-летнего подростка.

Съемка была организована младшим участником и была имитацией насилия над их домашним котом. В ходе предварительного расследования установлено, что намерений совершить действия сексуального характера в отношении животного не было, а съемка носила развлекательный характер.

Родители 16-летнего подростка сообщили, что кот имел сердечное заболевание и проходил курс лечения в ветеринарном учреждении. Животное умерло почти через год по естественным причинам, после чего была проведена кремация. Все ветеринарные документы сохранены и переданы в распоряжение следствия.

Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства происшествия, проводят опрос участников и их семей. Сейчас решается вопрос о правовой квалификации действий подростков.

Напомним, что в Запорожье подросток устроил стрельбу на улице и сам получил ранения.

А до этого в Сумах подростки получили ранения после того, как мужчина устроил стрельбу.

Одесса подростки животные полиция издевательства кот
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации