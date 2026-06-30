Антисанітарія в міських маршрутках: одеситка опублікувала фото

Маршрутка на зупинці. Фото ілюстративне: Новини.LIVЕ

Брудні салони, іржа та пошкоджений інтер'єр — фото стану одеських маршруток опублікували у соцмережах. Авторка допису стверджує, що знімки зробила під час ранкової поїздки громадським транспортом.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на допис одеської активістки Яни Титаренко.

Допис Яки Титаренко. Фото: скриншот з facebook

Стан одеських маршруток

Яна Титаренко розповіла, що востаннє регулярно користувалася громадським транспортом ще до того, як придбала власний автомобіль. Після п'ятирічної перерви вона знову проїхалася маршруткою та була неприємно здивована її станом.

"За 5 років нічого на краще не змінилось — транспорт проїла іржа, все обшарпане, але те, що вбиває остаточно, це бруд. Я їхала в маршрутці о 7 ранку, тобто бруд не сьогоднішній", — написала Титаренко.

Бруд на підлозі в маршрутці. Фото: Яна Титаренко

Окремо вона звернула увагу й на те, що незадовільний стан транспорту контрастує з нещодавнім підвищенням вартості проїзду в Одесі. На її думку, перевізники повинні забезпечити належний рівень обслуговування пасажирів, перш ніж підвищувати тарифи.

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"І на цьому фоні підняття тарифів просто абсурдне. Як можна піднімати тарифи, якщо невідомо, скільки грошей проходить через транспортний засіб? Чому немає можливості платити карткою?" — наголосила активістка.

Яна Титаренко також вважає, що відсутність безготівкової оплати не дозволяє контролювати реальні доходи від перевезень, а отже — оцінити обґрунтованість тарифів.

Іржа на стелі в маршрутці. Фото: Яна Титаренко

Підвищення вартості проїзду в Одесі

Додамо, що з 27 червня в Одесі подорожчав проїзд у більшості міських маршруток. Вартість поїздки зросла на 5 гривень. Перевізники пояснили це збільшенням витрат на пальне, ремонт транспорту, запчастини та оплату праці водіїв.

Брудне скло в маршрутці. Фото: Яна Титаренко

Наразі в громадському транспорті Одеси діють такі тарифи:

трамвай і тролейбус — 15 гривень;

більшість міських маршруток — 25 гривень;

соціальні автобуси на окремих маршрутах — безкоштовні.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Одесі на одній із ключових транспортних артерій встановили новий дорожній знак, який суттєво змінив правила руху для водіїв. Зміни стосуються ділянки біля "Чумки" на вулиці Водопровідній. Тепер автомобілістам варто уважніше дивитися на знаки, адже звичний та зручний для багатьох маневр відтепер опинився під забороною.

Також Новини.LIVE повідомляли, що з 28 червня Укрзалізниця запустила додатковий регіональний поїзд між Одесою та Кароліно-Бугазом. Дістатися до узбережжя можна буде приблизно за годину, однак купатися на місцевих пляжах, як і раніше, заборонено через мінну небезпеку. Новий регіональний поїзд №838/837 курсуватиме за парними числами.