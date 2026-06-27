З Одеси до Кароліно-Бугаза запускають поїзд: вартість квитка

Поїзд на зупинці. Фото ілюстративне: Укзалізниця

Із 28 червня Укрзалізниця запускає додатковий регіональний поїзд між Одесою та Кароліно-Бугазом. Дістатися до узбережжя можна буде приблизно за годину, однак купатися на місцевих пляжах, як і раніше, заборонено через мінну небезпеку.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Укрзалізницю.

Поїзд до Кароліно-Бугаза

Новий регіональний поїзд №838/837 курсуватиме по парних числах. Відправлення з Одеси заплановане на 09:17, прибуття до Кароліно-Бугаза — о 10:18. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 10:40 та прибуватиме до Одеси об 11:46. На маршруті працюватиме модернізований електропоїзд із кондиціонуванням, а графік узгодили з прибуттям ранкових поїздів із Києва, Львова, Дніпра, Кривого Рогу, Рахова, Чернівців та міжнародних рейсів.

Вартість квитків на поїзд Одеса — Кароліно-Бугаз

Квитки вже доступні у застосунку Укрзалізниці. Вартість проїзду на новому регіональному рейсі становить від 112 до 130 грн залежно від дати поїздки. Водночас продовжує курсувати і звичайний приміський електропоїзд, де повний квиток коштує 35 грн, дитячий — 26 грн, студентський — 18 грн.

Небезпечний відпочинок на Одещині

Втім, вирушаючи до Кароліно-Бугаза, варто пам'ятати, що офіційно пляжі курорту залишаються закритими. Влада не відкривала для відпочинку ані пляжі Кароліно-Бугаза, ані Затоки через безпекову ситуацію та мінну небезпеку.

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Небезпека на узбережжі залишається реальною. Лише торік у Кароліно-Бугазі на пляжі здетонувала морська міна, внаслідок чого загинув 42-річний чоловік. Того ж дня у Затоці через вибух вибухонебезпечного предмета загинули ще двоє людей. Після цих випадків обласна влада вкотре наголосила, що перебування на закритих пляжах становить смертельну загрозу.

Станом на червень 2026 року офіційно відкритими в Одеській області залишаються лише визначені пляжні зони в Одесі. Серед них — "Золотий берег", "Курортний", муніципальний інклюзивний пляж, "Чайка", "Аркадія", "Дельфін", "Калетон", інклюзивний пляж "Без меж" та інші локації, які отримали дозвіл після перевірок військових, ДСНС і ОВА. Загалом наразі відкрито 14 пляжних зон.

Трагедія на пляжі в Одесі

Раніше Новини.LIVE писали, що 23 червня російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками. Один із ворожих ударів припав на узбережжя Одеси, унаслідок чого загинула молода дівчина, ще один чоловік отримав поранення.

Також Новини.LIVE повідомляли, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження та встановлюють усі обставини трагедії. Зокрема, слідство має дати правову оцінку діям відповідальних осіб, серед яких і орендар пляжної території. В ОВА зазначили, що на момент події пляжна ділянка не пройшла необхідну перевірку та не входила до переліку офіційно відкритих і перевірених місць для відпочинку.